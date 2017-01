Schopfheim. Information und Dialog zum aktuellen Stand der Grundstückssuche für das Zentralklinikum stehen im Mittelpunkt von Bürgerinformationsgesprächen, zu denen die Verantwortlichen des Landkreises und der Kliniken in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden einladen.

In der Markgrafenstadt findet das Gespräch am Montag, 6. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt.

Die Eignung der Grundstücke, die die Städte Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim für das geplante Zentralklinikum eingereicht haben, wird anhand eines umfassenden Kriterienkataloges geprüft und bewertet. Eine Tendenzentscheidung, wo das Zentralklinikum gebaut werden soll, wird laut Pressemitteilung der Klinik GmbH voraussichtlich im März fallen.

Im Sinne einer transparenten Kommunikation mit den Bürgern und um Fragen beantworten und Anregungen in den Prozess der Entscheidungsfindung aufnehmen zu können, laden die Verantwortlichen zu den Bürgerinformationsgesprächen ein.