Schopfheim BUND wandert zu den Windrädern

Schopfheim-Gersbach. Im Rahmen seines Erlebnisprogramms „Wald“ bietet der BUND Hochrhein eine Wanderung zum Thema „Forst und Windkraft“ an. Diese findet am Samstag, 16. September, statt. Treffpunkt ist um 12.50 Uhr am Busbahnhof in Schopfheim oder um 13.30 auf dem Parkplatz beim Info-Pavillon am Ortseingang von Gersbach. Die Wanderung führt zu den fünf Windkraftanlagen auf dem Rohrenkopf. Unter der Führung von Klaus Böttger (BUND) und mit fachlicher Begleitung durch Tobias Tusch (EWS Schönau) geht es durch den Wald. Die Besichtigungstour dauert bis etwa 16.30 Uhr (Rucksackverpflegung).