Wohnen, Gewerbe, Kultur und Geselligkeit – und das alles unter einem Dach. Dass dieser Spagat gelingen kann, will Roman Bockemühl in der Alten Färberei beweisen.

Schopfheim. Knapp zwei Jahre, nachdem der Architekt das Fabrikensemble auf dem ehemaligen Burkhardt & Schmidt-Areal gekauft hat, legt er jetzt einen Bauantrag vor, der die Sanierung, den Umbau und die Umnutzung der alten, zum Teil denkmalgeschützten Gemäuer vorsieht.

Die ehemalige Industriebrache hatte im Herbst 2014 ein Immobilienunternehmer aus Weil am Rhein anlässlich einer Zwangsversteigerung gekauft. Schon damals hatte Roman Bockemühl Interesse an den über 30 Jahre leer stehenden Fabrikgebäuden gezeigt (wir berichteten).

Im Mai 2015 konnte der Schopfheimer Architekt diesen Teil des Areals tatsächlich erwerben. Anfangs hatte Bockemühl vor, dort unter dem Titel „juhu“ ein Jugendprojekt zu verwirklichen. Jetzt beabsichtigt er, die konzeptionell überarbeitete Wiederbelebung des historischen Areals in zwei Schritten in Angriff zu nehmen.

Als erstes plant er, die Gebäude im nord-östlichen Teil (Seitenflügel) und im nordwestlichen Teil am Dammweg (Halle Wiese) umzubauen und zu sanieren. In der Halle Wiese sollen im Erd- und im ersten Obergeschoss Wohnungen entstehen, im „Seitenflügel“ Garagen und Nebenräume sowie im Ober- und im Dachgeschoss ebenfalls Wohnungen. Insgesamt sind neun Wohneinheiten vorgesehen.

Diese Wohnungsteil möchte Roman Bockemühl nach der Modernisierung und einer Bauzeit von etwa einem Jahr verkaufen. Für 70 Prozent der Wohnungen gebe es schon Reservierungen, erklärt er auf Nachfrage.

Danach will der Investor in einem zweiten Bauabschnitt die Sanierung der Fabrikgebäude an der Südwestecke (Halle Kanal an der Hauptstraße und Lagerhaus am Dammweg) anpacken. Dort will er im Erdgeschoss Proben- und Veranstaltungsräume für die Musikschule, eine Markthalle sowie Werkstätten für kleine Handwerksbetriebe unterbringen. Außerdem ist ein kleiner Gastronomiebetrieb mit der Möglichkeit einer „saisonaler Außenbewirtung“ geplant. Im Ober- und im Dachgeschoss der beiden Gebäude sollen im Rahmen eines Beherbergungsbetriebes zehn Gästezimmer oder Appartements Platz finden.

Wohnen, Gewerbe, Musikbetrieb und Gastronomie auf Tuchfühlung? „Es ist eine anspruchsvolle und heikle Kombination“, weiß Roman Bockemühl selbst. Sein Konzept baut indes darauf, dass die Eigentümer der Wohnungen die gewerbliche und kulturelle Nutzung „maßgeblich mitgestalten“ und im Idealfall damit sogar „eine Einheit bilden“. Der Architekt jedenfalls ist felsenfest von seinem „attraktiven Gesamtkonzept“ überzeugt und setzt darauf, dass dieses das Interesse an den Wohnungen von vornherein „filtert“.

Bockemühl hofft, dass er nach Genehmigung der Pläne vielleicht schon im Frühjahr mit der Sanierung beginnen und das Projekt nach zwei Jahren abschließen kann. Bis dahin sei noch genug Zeit, die zahlreichen offenen Fragen des insgesamt durchaus „komplexen“ Vorhabens zu klären.

Aus Sicht der Stadtverwaltung steht der Realisierung der Planung denn auch nichts im Wege. Im Mischgebiet seien die geplanten Nutzungen zulässig, heißt es, ausgewiesen seien zudem 40 Kfz-Stellplätze und 55 Fahrradabstellplätze – mehr als genug. In der Vorlage für den Bauausschuss empfiehlt die Verwaltung dem Gremium denn auch, den Plänen zuzustimmen.