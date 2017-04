Schopfheim Chancenlos

Als fairer Verlierer zeigte sich Bürgermeister Christof Nitz nach der mehr als klaren Entscheidung im Kreistag für den Klinikstandort im Entenbad: „Wir gratulieren Lörrach zum eindeutigen Votum.“

Das war wahrlich keine Überraschung. In der Kreistagssitzung setzte sich logischerweise das fort, was sich schon in den vergangenen Monaten für alle sichtbar herauskristallisiert hatte: Es war von Anfang an eine politische Entscheidung, das neue Zentralklinikum in Lörrach zu verorten. Da konnte Schopfheim mit was auch immer aufwarten, ob Vorteil Regio-S-Bahnanschluss, Kostenfragen oder Erdbebenzone, gewertet wurde meist zum Nachteil des Gündenhausener Standorts – das Nachsehen hat der ländliche Raum. Und zwar auch dann, wenn offensichtliche Defizite anderer Standorte auszumachen sind.

Kein Wunder, das sich bei vielen Bewohnern im mittleren, kleine und oberen Wiesental der Eindruck aufdrängte, bei der Gewichtung der Aspekte einer willkürlichen Bewertung zu unterliegen. So wurde zum Beispiel positiv vermerkt, dass aufgrund fehlender S-Bahn-Haltestelle im Entenbad ein Shuttlebus eingerichtet wird - dies aber eben wegen des Nichtvorhandenseins eines Erfordernisses. Auf der anderen Seite wurde angemerkt, dass für den Standort Schopfheim - mit Haltestelle - noch Ertüchtigungen bei der Fahrplangestaltung und den „Fahrbehältern“ stattfinden müssten. Gegen diese Verfahrensweise erfolgreich anzugehen, war utopisch. Schopfheim war von vornherein chancenlos. Gar keine Rolle spielte indes zum Bedauern von Patienten eine kreisübergreifende Lösung mit dem Landkreis Waldshut, in dem möglicherweise auch ein neues Klinikum gebaut wird.

Festzuhalten bleibt aber auch, dass die Meinungen in Schopfheim und Umgebung - trotz der beeindruckenden Unterschriftenliste unterschiedlich waren.

D i e starke Stimme für den Standort Schopfheim gab es nicht, erst relativ spät wurden Proteste zum Ausdruck gebracht. Selbstkritisch anzumerken wäre, dass sich die Stadt ihre notwendigen Gutachten (Wasserschutzzone, Regionalplan) früher hätte besorgen können. Auch das späte „Bekanntwerden“ des - bereits dokumentierten - Keltengrabs in Gündenhausen wirkte sich ungünstig aus.

Trotzdem: Es bleibt ein schales Gefühl. Nicht weil Lörrach den Zuschlag erhielt. Sondern aufgrund der Art und Weise.

Schopfheim. Nach seiner persönlichen Einschätzung habe es sich für viele um eine Frage des Blickwinkels gehandelt, sagte Christof Nitz. Dazu habe etwa der Aspekt gehört, welcher Standort als zentral gewertet werden solle. Für ihn sei der geografische Mittelpunkt und die Erreichbarkeit für alle Einwohner im Kreis der Maßstab gewesen, für andere die Erreichbarkeit für die meisten Bürger. „Das hat jeder für sich selber abgemacht.“ Was die Bewerbungsmatrix angehe, so hätte er hier in vielen Bereichen andere Gewichtungen vorgenommen und wäre dann auch zu einem anderen Ergebnis gekommen, sagte Nitz. So sei nicht nachvollziehbar, dass der Lörracher Standort ohne S-Bahn-Anschluss noch 25 Prozentpunkte erhalten habe.

Dass die Entscheidung für Lörrach ausfiel, sei „schade“. Ein Beschluss zugunsten des Schopfheimer Standorts hätte der Stadt und der Raumschaft „wirklich gut getan“, auch im Hinblick auf die ärztliche Versorgung. „Das wäre ein echter Meilenstein gewesen.“ Trotz allem sei es positiv zu bewerten, dass Schopfheim eine Bewerbung abgegeben habe. „Wir haben damit die Bewerbung Lörrachs auch befeuert“, meinte Nitz.

Er danke den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat für den Einsatz in der „arbeitsintensiven Zeit“. Das Thema sei aber nach der Standortentscheidung nicht erledigt, betonte Nitz. Er erwarte, dass der Landkreis den ländlichen Raum in der Frage der ärztlichen Versorgung unterstütze.

„Wir sind mit fliegenden Fahnen unterlegen gewesen“, so SPD-Kreisrat Artur Cremans einen Tag nach der Abstimmung, „aber wir haben unsere Überzeugung vertreten.“ Er habe gewusst, dass Schopfheim keine Chance hatte, „aber die haben wir genutzt“, so Cremans, der bei der Kreistagssitzung die Vorzüge der Schopfheimer Bewerbung vortrug. Es sei indes mit Händen greifbar, dass in vielen Punkten, wenn auch manchmal in kleinen Dosen, Rheinfelden und Schopfheim benachteiligt würden. So könne Politikverdrossenheit gezüchtet werden. Wenn er nun als „Lokalpatriot“ bezeichnet werde, sei das richtig - da sei er im Kreistag nicht der einzige. Dass die Entscheidung so eindeutig für Lörrach ausfiel, habe er indes nicht vermutet, wobei dies vorher schwer einzuschätzen gewesen sei.

Für Kreisrat Fritz Lenz hatten die Bewerbungen Rheinfeldens und Schopfheims keine Chance, „nachdem die Matrix am Aufsichtsrat der Kreiskliniken GmbH vorbeirealisiert“ worden sei. Aufgrund der Matrix werde das Vorhaben bis 2030 aufgrund der fehlenden zusätzlichen Anbindung an die B 317 nicht realisierbar sein. Alle Kriterien, die bei Schopfheim eine Riesenrolle gespielt hätten, seien bei Lörrach nicht bewertet worden. Deshalb habe er den Lörrachern schon vor der Abstimmung gratuliert. Es sei „alles für die Katz“ gewesen, da Schopfheim von Anfang an keine Chance gehabt habe. Dies sei traurig, aber nicht zu ändern, die Standortfrage sei aufgrund der Kreistagsmehrheit entschieden worden.

Zur Mehrheit gehörten auch die Grünen im Kreistag, die einstimmig für den Standort Lörrach votiert hatten. „Wir haben neben der Matrix überwiegend auch Grünen-Interessen beachtet“, erläuterte Kreisrat Michael Straub. Dazu gehörten die Grünzäsur und die Erreichbarkeit mit den dahinter liegenden ökologischen Gesichtspunkten wie zum Beispiel der Verkehr. Eine Regionalplanänderung hätte eine Zeitverzögerung bedeutet, so Straub. Die Frage der Erreichbarkeit sei eindeutig aufgrund der Wohnstandorte zu entscheiden gewesen. „Als Schopfheimer betrachte ich das Ergebnis eher als positiv für die Stadt.“

Schon jetzt sei die Infrastruktur überlastet, so Straub, der auf Kindergärten, Grundschule und Gymnasium hinwies. Der Entscheid, wie er jetzt getroffen worden sei, belaste die Stadt nicht weiter durch eine mögliche verstärkte Wohnungsverlagerung.

Von CDU-Kreisrat Günter Zabel war gestern keine Stellungnahme zu erhalten.