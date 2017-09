Schopfheim Chaos vor dem Schulgebäude

Von Petra Martin

„O mein Gott, was passiert denn da?“. „Ich dachte, die Halle sei schon abgerissen“. „Ich hab’ gesehen, wie das Glas kaputt ging und das Holz zersplittert ist.“ Die Mädchen und Jungen, die am Montagfrüh zum Schulbeginn in der Wiechser Grundschule erschienen, waren ziemlich perplex.

Schopfheim-Wiechs. Auch die Eltern, die ihre Kinder in die Schule brachten - mitsamt den ganzen benötigten Materialien - staunten nicht schlecht. Am ersten Schultag nach den Sommerferien wurde in Wiechs mit dem Hallenabriss begonnen. Das Schulgebäude war kaum erreichbar beziehungsweise nur von einer Seite aus, der oberen, da die Silberrankstraße genau im Schulbereich komplett gesperrt ist. Dort finden nämlich zeitgleich zum Hallenabbruch Arbeiten für die neuen Wasser- und Abwasserleitungen statt; diese Arbeiten haben am Freitag begonnen. „Das war ein Chaos heute morgen“, kommentierte Ortsvorsteher Ino Hodapp das Geschehen.

„Einige Eltern haben angekündigt, sich bei der Stadt beschweren zu wollen“, berichtete auch Schulleiterin Rosemarie Jäkel. „Da war richtig was los heute morgen.“

Als erstes habe die Schule Posten aufgestellt, damit die Sicherheit der Kinder angesichts der vielen Baustellen im Teilort gewährleistet sei. An regulären Unterricht sei am Montagfrüh nicht zu denken gewesen. Die Kinder versammelten sich alle in einem Raum, Rektorin Jäkel erläuterte erst einmal die Lage und gab Unterricht in Verkehrserziehung, der später auch praktisch vor der Schule stattfand, damit die Grundschüler wissen, wie sie sich angesichts der Bauarbeiten an zwei Seiten des Schulgebäudes zu verhalten haben. „Das wollen wir jetzt regelmäßig machen“, informierte Rosemarie Jäkel.

Insgesamt wird die Grundschule von 78 Kindern besucht, 19 davon sind Erstklässler, die am kommenden Samstag eingeschult werden.

Der Pausenhof ist durch die Absperrgitter verkleinert worden. „Die Hälfte ist weg, die Kinder spielen auch auf der Wiese, da ist es jetzt schlammig, und die Kinder müssen Gummistiefel mitbringen“, sagte die Schulleiterin, die gestern mit den Lehrerinnen alle Hände voll zu tun hatte, die Lage in den Griff zu bekommen.

Weil zeitgleich auch die ­Toiletten der Schule saniert werden, stehen allen nur die drei Mädchenkabinen zur Verfügung. Die Jungen-, Lehrer- und eine Behindertentoilette sind derzeit nicht nutzbar. „Das soll wohl aber diese Woche fertig werden“, so Rosemarie Jäkel hoffnungsvoll.

Die Rektorin hatte sich im Vorfeld des neuen Schuljahres auch um eine andere „Baustelle“ kümmern müssen. Da wegen des Abrisses und des Neubaus der Halle kein Sportunterricht vor Ort stattfinden kann, musste Rosemarie Jäkel Ausweichmöglichkeiten organisieren.

Die Schulleiterkollegen hätten dankenswerterweise Entgegenkommen gezeigt, so dass der Turnunterricht nun in Langenau, in der Dr.-Max-Metzger-Schule, in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule sowie im Hallenbad in Maulburg stattfindet. Die Stadt zahle als Schulträger die Kosten für den Transportbus zu den einzelnen Ausweichstätten, unterstrich Rosemarie Jäkel.

Die alte Halle in Wiechs hätte eigentlich schon im Juli abgerissen werden sollen. Wie der Bauleiter gestern mitteilte, habe sich dies wohl aufgrund von Krankheit und Bauferien immer wieder verzögert. Doch auch wenn die Halle zum Schuljahresende abgerissen worden wäre, so hätte es jetzt auch Einschränkungen gegeben, denn danach müsse die Grube für den Bau der neuen Halle gegraben werden, dann werde ein Kran aufgestellt, gab der Bauleiter zu bedenken.

„Der Zeitpunkt jetzt ist sehr unglücklich“, so Ortsvorsteher Hodapp. Schulleiterin Jäkel will indes aus der Not eine Tugend und ein Projekt für die Schüler daraus machen. „Dabei wird es um Handwerksberufe gehen, um die Materialien, und wenn wir schon die Baustellen vor der Tür haben, können wir den Werkunterricht verstärken, vielleicht auch einen Bauarbeiter interviewen oder ein Modell anfertigen.“

Den Kindern wird das wohl gefallen. Sie standen am Montagmorgen jedenfalls begeistert am Bauzaun und verfolgten mit lauten Rufen den Gang der Baggerschaufel, die sich ins Gebälk grub.

Schopfheim-Wiechs (ma). Eine genervte Anwohnerin griff gestern zum Telefon und beschwerte sich bei unserer Zeitung über die Straßenverkehrsverhältnisse im sowieso schon räumlich beengten Wiechs. „Es kommt kein Mensch mehr durch“, sagte sie. „Es gibt allein an einer Stelle Baustellen zu drei Seiten hin.“ Auf ihre Frage, weshalb an einem Baustellen-Ort kein „Anwohner frei“-Schild für die Autofahrer aufgestellt werde, habe es vor Ort geheißen: „Dann fährt da jedes Schwein durch.“

Eine andere Anwohnerin könne ihr Auto nicht mehr vorm Haus parken. Auch der Standort für die Ampel in der Dinkelbergstraße an einer Einmündung sei unglücklich gewählt. Alles in allem herrsche in Wiechs ein Chaos.