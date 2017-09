Schopfheim Coole Session, Stars und Blues-Fans

Von Gabriele Hauger

Regio. Sie lieben ihn: den Blues. Denn er baut Brücken, kennt keine Grenzen, weckt Emotionen. Mit viel Engagement und Herzblut stellen die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Jazz und Blues Südbaden – exbluesive die mittlerweile siebte Saison auf die Beine. An verschiedenen Orten in der Regio präsentieren sie ihre Konzerte, die Nachwuchskünstlern ebenso eine Chance bieten wie namhaften Grammy-Gewinnern.

Der harte Kern des Organisationsteams besteht aus Rolf Pessel, Klaus Fleck, Moses Seidel und Klaus Deuss, wobei letzterer als Musikexperte für das Programm verantwortlich zeichnet. Außerdem plant der Verein für August 2018 das erste Dreyland Blues & Roots Festival.

Kult sind inzwischen die Sessions im Waldhaus alias „Wildehouse“ auf der Schweigmatt, die in der neuen Saison allerdings auf sechs Abende reduziert werden. „Da soll auch weiterhin eindeutig die Party-Stimmung im Vordergrund stehen“, meint Rolf Pessel auf Nachfrage.

Neu als Konzertort ist die Kirche St. Agathen in Fahrnau, die neben mehr Platz zudem Sitzgelegenheiten bietet. Stets einen Abend später treten die Musiker dann im Weiler Kesselhaus auf. Neu hinzu kommt ab März nächsten Jahres die atmosphärische Scheune des Hotels „La Quinta“ in Todtmoos. Die Wirtin ist ausgesprochener Blues-Fan, sprach den Verein an und übernimmt die Organisation in Eigenregie. Zusätzlich plant der Verein weitere Veranstaltungen in Clubs und will unter anderem einen Gospelgottesdienst veranstalten.

Ziel ist es, noch mehr Ausstrahlung zu bekommen. „Wir haben in der Bluesszene schon einen Namen. Den möchten wir noch bekannter machen“, so Pessel. Seit 2015 hat exbluesive über 70 Konzerte veranstaltet. „Wir machen das aus Leidenschaft für die Musik, besonders den Blues – alles ehrenamtlich. So hochwertige Konzerte bietet kaum einer in der Szene. Und wir bieten trotzdem alles zu zivilen Preisen an.“

Das auch in einem Flyer nachlesbare Programm kann sich sehen lassen. Stolz ist der Verein darauf, Philipp Fankhauser präsentieren zu können (6./7. Mai 2018). In seiner Heimat Schweiz ist er ein Megastar, tritt in Montreux auf und ist berühmt für seine Stimme und seine einfühlsamen Songs. John Primer (27./28.11.) war zweimal für einen Grammy nominiert, erhielt mehrfach den Blues music award und spielt energiegeladenen Chicagoblues. Zum Saisonauftakt tritt die aus Detroit stammende Bluessängerin JJ Thames (2./3.10.) auf, die Stilrichtungen wie R&B, Funk, Soul und Blues verbindet, aber auch Gospel-, Ska- und Reggae-Elemente einbaut. Die professionelle Sängerin musste einige Schicksalsschläge erdulden, schlug sich als Straßenmusikerin durch – Erlebnisse, die sie in ihren Liedern verarbeitet.

Jum Suhler und Mike Morgan geben ihr Konzert im Waldhaus (9.10.). Morgan und seine Band The Crawl haben in der texanischen Bluesszene einen guten Namen.

Mr. Blue Rivers bürgt für heiße live Acts. Mit den Soli des Gitarrenvirtuosen René Hemming soll auch dies ein unvergesslicher Abend im „Wildhouse“ werden (30.10.). Anfang Dezember bekommen dann vier Lokalmatadoren eine Bühne: Electrified Soul feat. Alexis Camara (4.12., Waldhaus). Die 2009 in Bad Säckingen gegründete Band spielt einen harten Blues, inspiriert von Jimi Hendrix.

Weitere Konzerte sind: Shawn Holt & The Teardrops (26.1.), Mississippi Heat (22., 23. und 24.4.), Smokey Holman & Tweed (11., 12., 13.3.) Guy King (29.. 30.1.). Magda Piskorczyk (5.3.) und die Vega-Strauss Band (16.4.).

Außerdem findet vom 24. bis 26. August nächstes Jahr erstmals das Dreyland Blues & Roots Festival statt: im Schopfheimer Stadtpark, im Schlosspark Bad Säckingen sowie auf dem Talschulplatz in Wehr. „Wir konnten neue Sponsoren gewinnen und planen bereits für die nächsten fünf Jahre“, so Pessel. Inspiriert wurden sie zu dieser Idee auch durch den großen Erfolg beim diesjährigen Schopfheimer Stadtfest. Das Festival steht unter dem Motto „Aus Afrika ins Delta“. „Damit kehren wir zu den Ursprüngen des Blues zurück.“ Einzelne Zusagen stehen schon. Angefragt hatte der Verein übrigens auch Eric Clapton – der urlaubsbedingt absagte. „Aber wir arbeiten weiter dran.“ n Infos: www.exbluesive.de