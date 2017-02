Vom Jürgen Scharf

Tanzstücke für Kinder und Jugendliche sind in Deutschland immer noch eher selten. Da ist die Choreografin und Tanzpädagogin Nina Homolka aus Hausen, die seit mehr als 20 Jahren zeitgenössischen Bühnentanz unterrichtet, eine Pionierin.

Schopfheim. Am Freitag stellte sie nach einjähriger Probenarbeit im Festsaal der Waldorfschule das bereits fünfte abendfüllende Tanzstück mit dem Nachwuchs vor: kurze getanzte Episoden mit Jungs und Mädchen im Alter von vier bis 16 Jahren.

Über 50 Kinder und Jugendliche aus den Kursen „Kreativer Kindertanz“ und „Contemporary Dance für Jugendliche“ führten das neue Stück „Am Bahnhof – Zwischen den Zielen“ auf, eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Treiben an Bahnhöfen, mit Ankunft und Abfahrt. Schließlich ist der Bahnhof eine Begegnungsstätte, an der sich viele Menschen, Sprachen und Charaktere treffen, ein Ort der Hektik, Langeweile, des Fremdseins und Nachhausekommens.

Die einzelnen Szenen gaben auch Einblicke in die Tanzausbildung. Vor jeder getanzten Geschichte trug Nina Homolka verbindende literarische Texte zum Thema „Bahnhof“ vor, vermischt mit Gedanken ihrer jungen Akteure. Da waren viele Formen bewegungsbetonter Kunst zu sehen, bis hin zu Performance und Tanztheater, untermalt mit moderner Minimal Music und Tango, sowie spannenden Video-Bühnenbildern. Dazu passende Hintergrundgeräusche aus dem Bahnhofsbetrieb von ratternden Zügen und quietschenden Bremsen.

Besonders was die Heranwachsenden beitrugen, war eine kreative tänzerische Bühnensprache in der Nachfolge des Modern Dance, der heute von dem relativ jungen Begriff des zeitgenössischen Tanzes verdrängt wurde. Homolka setzt auf die Kraft der Imaginationen. Eisenbahnen bestehen hier aus aneinander gereihten Körpern; die jungen Tänzer rollen wie Räder über die Bühne oder halten sich wie zu einer Dampflok-Polonaise. Es wird mit Reisekoffern getanzt. In dem Bahnsteigvideo sieht man einen Zug einfahren.

Die einzelnen Szenenfolgen waren höchst abwechslungsreich: eine Putzkolonne fegt im Bahnhof; im Wartesaal langweilen sich die Reisenden; in einer Warteschlange wird gedrängelt; eine Durchsage erfolgt: „Bitte alle einsteigen, Abfahrt der S6 nach Schopfheim!“

Ein Schlüssellochblick in ein Schlafwagenabteil wird mit einer nächtlicher Videoprojektion kombiniert. Besonders witzig war die Nummer „Ich packe in meinen Koffer...“ - eine Fortsetzungsgeschichte vom Teddy über die Zahnbürste bis zum Fußball.

Eine Szene war gar schon pantomimisch, nämlich die Vogelfrau (Homolka) und die Fütterung der Tauben (flatternd: die Kinder).

Der Zeiger der Bahnhofsuhr drehte sich schnell an diesem Tanzabend mit durchdachten, spaßigen und liebevoll inszenierten Tanzstücken. Die ästhetische Vielfalt bei diesem jungen Tanz war ebenso gelungen wie die inhaltliche Umsetzung des Bahnhof-Themas in (Körper-)Bilder. Dass einige von Homolkas Choreografien auch anders funktionieren als vertanzte Geschichten, zeigte die längere Nummer mit den schon etwas älteren Tänzern, die sich intensiv mit dem Gefühl der Flucht auseinandergesetzt haben.