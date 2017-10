Schopfheim Dank für alles Gute auf dieser Welt

Schopfheim (gar). Der Dank und das gemeinsame Teilen standen im Mittelpunkt der Feiern am Abschluss der Jubiläumsfestlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Stadtkirche.

Zunächst wurde ein Familiengottesdienst gefeiert, bei dem ein Kleinkind und zwei Erwachsene getauft wurden. Mitgestaltet wurde die Gesamtliturgie von dem evangelischen Kinderhaus im Lus und dem evangelischen Kindergarten Eichen. Hier ging es vor allem um den Dank, nicht nur für die Gaben, die auf dem Feld sind, sondern den Dank für alles, was täglich an Gutem geschieht, wie Pfarrer Martin Schmitthenner in seiner Predigt betonte.

Anschließend wurde nebenan im Gemeindezentrum bei einer Teilete weitergefeiert. Die Getränke stellte die Kirchengemeinde bereit. Gemeindediakonin Uschi Schmitthenner hatte aus drei Kürbissen eine Suppe für alle zubereitet, alles andere kam von den Gemeindegliedern. Alle waren eingeladen; wer wollte, konnte eine kleine Spende geben. Mit dabei waren auch die 26-jährige Dominika Derewecka aus Polen und die 18-jährige Anneke Gerken, die beide seit einiger Zeit Freiwillige in Taizé sind und derzeit das Taizétreffen in Basel vorbereiten. Sie berichteten darüber.

Nachmittags gab es dann Kaffee und Kuchen. Für die Kinder wurde ein eigenes Programm gemacht. Aufgeregt waren auch die elf Singzwerge unter Leitung von Ines Stenger, die drei ihrer Lieder vortrugen. Diese Kinder gehen fast alle noch in den Kindergarten, einige sind in der ersten Klasse der Grundschule. Mit ihren Liedern bereichern sie die evangelische Gemeinde.

Somit ging die Jubiläumswoche nicht nur gemeinsam, sondern auch mit einem Dank zu Ende; gleichzeitig hatte innerhalb der Woche jeder innerhalb der Gemeinde die Möglichkeit, sich einzubringen.