Seit 20 Jahren begeistern Marc Marshall und Jay Alexander ihre Fans mit einem Mix aus Klassik, Pop, Crossover und Schlager. Jetzt sind sie auf Tournee, um die Glanzstücke einer Karriere zu präsentieren, an die 1997 nur das Duo selbst glaubte.

Schopfheim (hjh). „Das wird nie was mit den Beiden“, bezweifelte die Fachwelt in den ersten Jahren das musikalische Konzept, mit dem sich die Sänger auf den Weg machten. „Viel Arbeit, Disziplin und Glück und eine gute Portion Talent führte dazu, dass wir nun das Jubiläum feiern dürfen“, so Marc Marshall.

„Das Beste von Marshall & Alexander“ faszinierte das Publikum in der (fast) ausverkauften Stadthalle. Mit den „Perlenfischern“ von Georg Bizet machten sich die sympathischen Barden auf, die Herzen ihrer Fans zu erobern – unterstützt von René Krömer am Klavier.

Nach charmant gelösten Technikproblemen legten sie dann richtig los. Chaplins „This is my Song“ und „Miserere“ sangen sie. Eiskalt lief’s vielen den Rücken runter, als „Marshall & Alexander“ mit Songs, Klassikern, Opernmelodien oder aufgepeppten Ohrwürmern aus den großen Tagen der UFA-Filmemacher wie „Ich küsse ihre Hand, Madam“ oder „Mandolinen im Mondschein“ und „Es war in einer Sommernacht im sonnigen Sorrent“ alle Register zogen.

Zu dem Besten aus 20 Jahren gehörten auch Eigenkomposition wie „Glaub an mich“, „Hand In Hand“ oder „Du hast mir gerade noch gefehlt“ sowie Klassiker wie „La Stella Piu Grande“, „Mandami Via“, „Another Day“ und „Le Stagioni Che Verranno“ und die Schmachtfetzen „Azzurro“, „Mama Leone“, „Solo Tu“ und das einschmeichelnde „Try to remember“.

Als „sensationell“ bezeichnete ein älteres Paar nach dem furiosen Finale und stehenden Ovationen das Konzert stellvertretend für die meisten der Besucher, die sich trotz glatter Straßen nach Schopfheim getraut hatten.

„Für uns ist das hier keine Arbeit, sondern ein Vergnügen“, sagte Marc Marshall, Sohn von Tony Marshall, mit dem er vor ein paar Jahrzehnten schon einmal gemeinsam in Schopfheim auf derselben Bühne gestanden hat.