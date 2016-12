Berlin und Aleppo - das Grauen in beiden Städten war Teil der Gedanken jener Menschen, die in der Markgrafenstadt die Weihnachtsfeiertage begingen, und es war Thema der Predigten, die Dekanin Bärbel Schäfer und die beiden Pfarrer Martin Schmitthenner und Kai P. Tilgner hielten. Sie hatten dabei der Furcht der Menschen etwas entgegen zu setzen: die Hoffnung aus Bethlehem.

Schopfheim. Angesichts der Bilder vom zerbombten Aleppo, von verstörten Flüchtlingen, Soldaten, die kaum unter Kontrolle gehalten werden können, von Gräueln und vom Leid der Zivilbevölkerung müsse man festhalten: „Der Krieg ist ein Elend, und der Krieg verursacht Elend“, so Pfarrer Tilgner von der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde am ersten Weihnachtsfeiertag in der Wiechser Kapelle.

Bis nach Deutschland reichten die Wirkungen des Kriegs. „Die Bluttat von Berlin hat uns das erschreckend nahegebracht, hat auch uns in Ohnmacht, Schock, Wut und Trauer versetzt.“ Darum zerstöre ein Krieg nicht nur Städte und Menschen, sondern richte auch in den Herzen und Köpfen der Menschen Zerstörung an, säe Hass und Vergeltungswünsche, er streue Verunsicherung, Angst und erzeuge Geschrei, Gerücht und Lüge. Darum genüge es nicht, so Pfarrer Tilgner, nach dem Waffenstillstand oder nach dem Friedensschluss einfach nur aufzuräumen oder sich zurückzulehnen, wenn ein Attentäter festgenommen wurde.

„Es muss mehr geschehen: Die Herzen der Menschen müssen geheilt werden.“ Denn der Weg von Macht und Gewalt sei der falsche, er führe immer wieder von Krieg zu Krieg, von Trümmerstädten zu Trümmerstädten, von Gräbern zu Gräbern. In Bethlehem aber sei Gott Mensch geworden, mit Jesus sei ein barmherziger und gnädiger Gott in die Welt gekommen.

Auch Jesus sei in eine Welt voller Gewalt und Grausamkeit hineingeboren worden - der Weg von der Krippe führte an das Kreuz. Doch Gott habe auf diese Gewalt an einem unschuldigen, friedfertigen Menschen mit noch größerer Liebe, noch größerer Gnade, noch größerer Versöhnung geantwortet. „Das ist die christliche Hoffnungsbotschaft, die wir an Weihnachten verkünden, und sie ist eine Botschaft für die ganze Welt“, sagte Pfarrer Tilgner.

Niemals mehr solle im Namen Gottes Krieg geführt werden; die, die es tun, seien nichts als elende Verbrecher und Schänder des guten Namens Gottes. Prophet Micha habe die schönen Worte „...Schwerter zu Pflugscharen...“ verkündet: Das tiefe Geheimnis der Weihnacht sei die Versöhnung - gerade angesichts von Aleppo und Berlin.

„Dem Licht mehr glauben als der Finsternis - das ist Weihnachten“ - diese zentrale Aussage traf auch Pfarrer Schmitthenner, der an Heiligabend die Christmette in St. Michael leitete. Er sprach die Sehnsucht der Menschen an, dass das Leben endlich heil sein möge - in der heiligen Nacht wolle Gott „uns unsere Sorgen nehmen“.

Mit einem Satz wie „Also hat Gott die Welt geliebt“ würden große Geschichten beginnen, und große Geschichten seien stille Geschichten. Auch die Geschichte Jesu beginne nicht mit großen Leuten, Prominenten oder Mächtigen, sondern mit einem jungen unverheirateten Paar, mit Hirten auf dem Feld. Es seien die stillen Geschichten, die vom Leben und von den Sorgen erzählten, wie etwa von der Herbergssuche - zu viele Menschen wüssten bis heute nicht, wohin sie gehen könnten.

Stille Geschichten erzählten von Angst, aber auch von Liebe, die Trauer und Schmerz kenne. Große Geschichten verschwiegen und beschönigten nichts. Bis auf den heutigen Tag werde getötet. Doch wirklich große Geschichten bräuchten kein Happy End, denn das, was sie zu sagen hätten, folge nicht erst an deren Ende, wenn alle glücklich vereint seien, tröstete Martin Schmitthenner die Menschen.

Vielleicht, so Pfarrer Schmitthenner, machten die Schreckensnachrichten einen Abend wie Heiligabend bitter nötig. Die Botschaft bestehe darin, dass Gott dem Mörder Kain das Leben schenke, um Gewalt zu überwinden. Denn Gewalt erzeuge neue Gewalt. Die Liebe indes sei der immer wieder neue Anfang einer großen Geschichte, der immer wieder neu gewagt werden könne.

Wie aber klingt der Satz „Und er wird der Friede sein“ in den Ohren der Menschen, die die Bilder von Aleppo und Berlin vor Augen haben? Diese Frage stellte Dekanin Bärbel Schäfer der Festgemeinde in der evangelischen Stadtkirche am ersten Christtag. Wieder gehe ein friedloses Jahr zu Ende. Dennoch könne es gelingen, in den Herzen den Hoffnungsschimmer zu entfachen, von dem einst die Hirten erzählten.

So berichtete Dekanin Schäfer von Menschen, die sich in Bethlehem um arabische Christen kümmern, von einem religionsunabhängigen Bildungszentrum und Menschenrechtsaktivisten und von einem Chor, in dem Christen, Juden, Muslime, Deutsche, Israelis und Palästinenser gemeinsam singen. Die Menschen müssten selbst entscheiden, ob diese Hoffnungsschimmer zu wenig seien. Aber im Kleinen liege der Keim zum Wachsen, im Schimmer die Möglichkeit, weithinaus zu strahlen. Alle Texte, die von der Geburt Jesu erzählten, so Dekanin Schäfer, erzählten vom Anfang, von der Wurzel, vom Kleinen - und auch vom Schimmer. Bethlehem sei überall.