Schopfheim Das Krankenhaus als Landärzte-Zentrum

Schopfheim. Trotz der geplanten neuen Zentralklinik sollte das Krankenhaus in Schopfheim künftig bei der medizinischen Versorgung eine wichtige Rolle spielen. Das fordert Martin Kimmig, Vorsitzender des FDP-Ortsvereins.

„Mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern“, heißt es in der Stellungnahme. Mehrere Kassenärzte in Schopfheim und Maulburg hätten ihre jahrzehntelange Tätigkeit aufgegeben. Kaum einer von ihnen habe jedoch einen Nachfolger gefunden. Klar sei auch, dass mehrere hiesige Ärzte diesen Schritt in naher Zukunft planen. Es stehe zu befürchten, so Kimmig, dass auch sie keine Nachfolger finden werden.

Mit Recht sei die Bevölkerung im Wiesental von diesem Befund beunruhigt. So klar dieser Sachverhalt sei, so wenig scheine die Kassenärztliche Vereinigung in der Lage zu sein, gegenzusteuern. Denn in dem Bezirk wanderten die Arztpraxen vom Mittleren Wiesental in den anscheinend attraktiveren Ballungsraum um Lörrach.

Die FDP sehe in dieser Situation die Stadt Schopfheim ebenso wie die Umlandgemeinden gefordert: Die Gesundheitsversorgung sei ein ganz entscheidender Standortfaktor dafür, ob junge Leute hier bleiben oder ihren Wohnsitz irgendwo anders nehmen.

Nach Auffassung der FDP könnte der Standort des jetzigen Krankenhauses für die ärztliche Gesundheitsversorgung von Stadt und Umland ein Kristallisationspunkt werden. Notwendig dafür sei ein fachlicher Austausch, der im Krankenhaus auf kurzem Wege möglich sei.

Die Markgrafenstadt sollte sich laut Kimmig mit den Nachbargemeinden zusammenschließen und beim Landkreis darauf dringen, ob und in welchen Umfang Räume für Arztpraxen im Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden können.

Dies sollte so schnell wie möglich geschehen und nicht erst, wenn die Räumung des Gebäudes nach der Eröffnung des Zentralklinikums ansteht. Der Landkreis müsse seinen Beitrag zur Gesundheitsversorgung auf dem Land leisten.