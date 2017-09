Schopfheim Dem Fachkräftemangel vorbeugen

Schopfheim. Insgesamt elf junge Erwachsene beginnen in diesem Jahr mit ihrer Ausbildung bei der Stadt Schopfheim. Bürgermeister Christof Nitz, Anja Becker-Nikolai, Fachgruppenleiterin Personal und Organisation, und Karin Ziegler, zuständig für die Auszubildenden, hießen sie willkommen.

Während drei Auszubildende den Beruf der Verwaltungsfachangestellten erlernen, wollen acht Auszubildende den Beruf der Erzieherin beziehungsweise des Erziehers ergreifen. Mit dieser hohen Zahl an Auszubildenden wappnet sich die Stadt für die Zukunft und beugt dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel vor. „Ausbildung ist bei uns ein Erfolgsfaktor,darum entscheiden sich viele nach der Ausbildung für eine berufliche Karriere bei der Stadt“, freute sich Christof Nitz. Die Stadt will auch in Zukunft möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

Die neuen Auszubildenden sind: Sabrina Fergec, Anna IIicic, Christina Anna Irro (Verwaltungsfachangestellte); Emma Zech (Kindertagesstätte Langenau) Oliver Greiner (Naturkindergarten Bremt) Christina Anna Kraus (Kindertagesstätte Wiechs), Ulrich Klesse (Kita Bremt), Lisa Feuchtmann (Kita Wiechs), Tatjana Benke, Natalia Molozenko (Kita Hintermatt) und Sally Ahmed (Kita Bremt).