Schopfheim. Nach dem Seitenwagen-WM-Lauf im Juni erhält am kommenden Wochenende der Motocross-Nachwuchs seine Chance. Auf der anspruchsvollen Piste an der Dossenbacher Straße wollen die jungen Akteure am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, ihr Können unter Beweis stellen und unterstreichen, dass der MSC die Jugendarbeit groß schreibt. In fünf Jugend-Rennklassen geht es für 120 Kinder und Jugendliche an beiden Renntagen um Punkte zur baden-württembergischen Clubsport-Jugendmotocross-Meisterschaft. Schopfheim ist die letzte Station der diesjährigen acht Veranstaltungen der Nachwuchsserie, in der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 21 Jahren Jahre ihren großen Idolen nacheifern können. Auch etliche Lokalmatadoren gehen an den Start. Unter anderem mit dabei ist der zwölfjährige Dennis Bahr aus Schopfheim, der sich Hoffnungen auf eine gute Platzierung auf seiner Hausstrecke macht. Auch für den 17-jährigen Silas Muchenberger, der in der schnellsten Jugendklasse bis 125 Kubikzentimeter an den Start geht, gilt es auf seiner Heimstrecke einen Pokal mit nach Hause zu nehme. Nach der verregneten Seitenwagen-WM hoffen die MSC-Verantwortlichen um Vorsitzenden Karlheinz Renner und Rennleiter Thomas Grässlin dieses Mal auf ideales Rennwetter. Los geht’s an beiden Renntagen jeweils ab 9 Uhr mit den Trainingsläufen, nach der Mittagspause schickt Rennleiter Thomas Grässlin ab 13 Uhr die Fahrer für je zwei Rennläufen auf die Strecke. Für das leibliche Wohl ist im Clubheim gesorgt, der Eintritt ist frei. Wegen der Jugendmotocross-Veranstaltung ist von Freitag ab 12 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 19 Uhr mit Verkehrsbehinderungen auf der Kreisstraße nach Dossenbach zu rechnen. Im Bereich des Motocrossgeländes gilt Tempo 30 und absolutes Halteverbot. Für die Besucher stehen Parkplätze zur Verfügung.