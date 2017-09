Schopfheim „Der Aufwand ist zu hoch“

00:55 Ehefrau: Denis ist isoliert - Es geht ihm aber gut

Berlin - Dem seit nunmehr 200 Tagen inhaftierten Journalisten Denis Yücel geht es nach Angaben seiner Ehefrau gut, auch wenn er in Isolationshaft gehalten wird. "Es geht ihm gut, sowohl psychisch, als auch geistig", sagte Dilek Mayatürk-Yücel den Tagesthemen. Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" lese Zeitungen und Bücher, und versuche, sich mit Sport fit zu halten. Ihr Mann warte immer noch auf die Anklageschrift. Yücel gehört mit der Übersetzerin Mesale Tolu und dem Menschenrechtler Peter Steudtner zu einer Reihe von Deutschen, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind.

00:34 Nationalspieler distanzieren sich von deutschen Krawallmachern

Prag - Die Fußball-Nationalspieler um Mats Hummels haben sich deutlich von deutschen Zuschauern distanziert, die beim 2:1 des Weltmeisters in der Prager Eden Arena immer wieder mit provozierenden Gesängen aufgefallen waren. "Ganz schlimm. Da distanzieren wir uns komplett davon", erklärte der Münchner Siegtorschütze Hummels nach dem Spiel. Rund 200 Besucher aus Deutschland, die ihre Tickets nicht über den offiziellen Verkaufsweg des DFB bezogen hatten, griffen mit Sprechchören während der Schweigeminute für verstorbene tschechische Altinternationale nicht nur den DFB an. Spieler Julian Brandt berichtete von "Gesängen mit nationalsozialistischem Hintergrund".

00:18 Görges erstmals im Achtelfinale der US Open

New York - Gelöst lachte Julia Görges auf und posierte für Fotos mit einigen Fans: Die letzte deutsche Hoffnungsträgerin steht bei den US Open in New York erstmals im Achtelfinale. Mit einer souveränen Vorstellung gewann die Bad Oldesloerin 6:3, 6:3 gegen Aleksandra Krunic aus Serbien. Nach 73 Minuten und dem dritten Matchball feierte die 28-Jährige ihr bestes Abschneiden in Flushing Meadows und ihren ersten Einzug in die Runde der besten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier seit den French Open 2015. Görges spielt Sonntag gegen die Amerikanerin Sloane Stephens um ihre Viertelfinal-Premiere.