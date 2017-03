Von Werner Müller

Die genaue Ursache bleibt unklar: Für den „untypischen“ Lärm, den die Windräder am Rohrenkopf kürzlich produzierten und der mehrere Anwohner belästigte, gibt es laut EWS keine exakte Erklärung. Das Landratsamt kündigt derweil weitere Messungen an.

Schopfheim-Gersbach. Die EWS beruft sich auf das Ergebnis der Prüfungen, die ihr technischer Partner Enercon nach Bekanntwerden der Lärmprobleme angestrengt hatte. Dabei habe man „keine technischen Probleme an den Anlagen“ als Ursache für betriebsuntypische Geräusche ausfindig machen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie berichtet, hatten am 28. Februar mehrere Anwohnern sowohl gegenüber dem Landratsamt als auch gegenüber der EWS „betriebsuntypische Geräusche“ gemeldet. Die Enercon habe ihre Serviceteams, die im Rahmen der Wartung ohnehin regelmäßig vor Ort seien, aufgrund der eingegangenen Meldungen gebeten, die Anlagen zu überprüfen und nach möglichen Ursachen zu suchen, so die EWS.

Dieses sei über den Zeitraum von rund Woche erfolgt, so Geschäftsführer Tobias Tusch. Eine „explizite Geräuschursache“ konnten die Servicetechniker nach seinen Angaben jedoch nicht feststellen.

In dem fraglichen Zeitraum am Dienstagmorgen seien die Windenergieanlagen zwei bis vier in Betrieb gewesen, die Anlagen eins und fünf hätten zu diesem Zeitpunkt aufgrund von Ausfällen elektrotechnischer Komponenten stillgestanden.

Mit einem solchen Stillstand sei automatisch ein Serviceeinsatz verbunden, um die Störungsursachen zu beheben und die Windenergieanlagen nach Freigabe der Techniker wieder in Betrieb nehmen zu können.

Wie Tusch weiter mitteilt, gab es diese Woche (am Montagvormittag, 6. März), erneut Meldungen von Anwohnern über laute Geräusche. Auch für diesen Zeitraum hätten die Kontrolleure keine technische Ursache feststellen können.

Enercon gehe nach der Rückmeldung der Serviceteams davon aus, dass die als betriebsuntypisch wahrgenommene Geräusche mit unrhythmisch erscheinenden Abschaltungen insbesondere bei Starkwind und im Volllastbetrieb zusammenhängen.

Nach Aussage von Enercon werden die aus der Genehmigung bekannten Vorgaben aber jederzeit eingehalten – das heißt, die Schallvermessung der Anlagen beziehe solche Szenarien mit ein.

Aktuell befinde sich der Windpark in der sogenannten 300-Stunden-Wartung, in deren Rahmen Enercon alle Anlagen vor Abnahme durch den Betreiber überprüft und einzelne Komponenten im Sinne eines optimierten Betriebes nachjustiert. Dabei sollen auch „potenzielle Ursachen für untypische Geräusche“ weiter ausgeschlossen werden.

„Aktuell können wir nur auf die Untersuchungsergebnisse von unserem Partner Enercon verweisen“, so Tobias Tusch. Der EWS-Geschäftsführer verspricht im gleichen Atemzug jedoch, den Anlagenbetrieb mit dem Ziel eines störungsfreien Regelbetriebs „weiter zu überwachen, zu optimieren und – wenn Probleme auftreten – diese mit Enercon so schnell wie möglich zu beheben“.

In diesem Zusammenhang verweist Tusch nochmals auf die extra für Beschwerden eingerichtete E-Mail-Adresse rohrenkopf.schall@ews-schoenau.de. Seit Schaltung des Postfachs sei lediglich ein Hinweis eingegangen. Dieser bezog sich auf die bereits bekannten Zeiträume.

Für das Landratsamt ist mit diesem „Erklärungsversuch“ seitens EWS und Enercon die Sache indes noch lange nicht erledigt. „Wir bleiben am Ball“, kündigte Umwelt-Fachbereichsleiter Georg Lutz gestern vielmehr an. Solche untypischen Geräusche bei jedem Abschaltvorgang wegen Starkwind oder im Vollastbetrieb „dürfen kein Dauerzustand sein“, so Lutz. Vielmehr müssten die Anlagen die genehmigten Werte einhalten. Das sei man auch den Anwohnern schuldig: „Das ist unser Job“.

Das Landratsamt will nach Angaben von Georg Lutz vor Ort „auf jeden Fall“ selbst noch einmal Lärmmessungen vornehmen. „Dazu müssen aber Trockenwetter und Starkwind herrschen“, so Lutz. Vor ein paar Tagen waren Mitarbeiter schon einmal mit Messgeräten am Rohrenkopf, mussten wegen Regens und schwachen Windes aber unverrichteter Dinge wieder abziehen.