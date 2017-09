Schopfheim Der Natur auf der Spur

Schopfheim. „Auf dem Feldberg liegt Schnee, und man muss immer bergauf laufen.“ Mit diesem Grundwissen starteten 15 Jungen und Mädchen mit der AWO auf den höchsten Berg Baden-Württembergs, um dort im Rahmen des Ferienprogramms die Natur zu erkunden.

Vom „Haus der Natur“ brachen die jungen Ausflügler in Begleitung einer Rangerin zu einer Rundwanderung bis zum Bismarck-Denkmal am Seebuck auf. Auf dem Weg hielten sie immer wieder inne, um sich Tiere und Pflanzen am Berg erklären zu lassen. So lernten sie den essbaren Bärwurz kennen und erfuhren, von welchen Tieren die Fraßstellen an verschiedenen Bäumen kommen.

Nach der Rückkehr stärkten sich die kleinen Wanderer mit einer Brotzeit und konnten während der Pause auch die ausgestopften Tiere bewundern. Besonders ein Luchs genoss reichlich Streicheleinheiten.

Anschließend stellten die jungen Naturforscher ihr neu erworbenes Wissen bei einem Quiz unter Beweis. Was tut der Borkenkäfer? Wie heißt die Pflanze, die so bitter ist, dass nicht einmal Kühe sie fressen?

In Gruppen erhielten die Kinder danach verschiedene Aufträge. So schwärmten sie aus, um die Besucher des „Hauses der Natur“ zu ihrem Aufenthalt am Feldberg zu befragen. Eine weitere Gruppe zeichnete Bilder zum Auerhahn. Vier Mädchen und Jungen bauten einen Nistkasten für Vögel. Die vierte Gruppe schließlich stellte aus einem Stück Holz mit dem Bohrer ein Insektenhotel her.

Zum krönenden Abschluss erhielten alle Kinder ein Abzeichen, mit dem sie sich ab sofort stolz als „Junior-Ranger“ bezeichnen dürfen.