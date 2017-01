Auf die Freunde gepflegten Kabaretts wartete am Silvesterabend in ganz besonderem Ambiente ein ganz besonderer Genuss: zwei Stunden tierisches Vergnügen mit Tiefgang bei „Zähnefletschereien“ mit der Fahrnauer Fetscher-Family.

Schopfheim. Zum „Fetschie-Day statt Veggie-Day“ hatten Reinhold, Jennifer und Jessica Fetscher ins gemütliche Scala-Filmtheater eingeladen. Im selbstverständlich ausverkauften Haus zündete das Trio bereits drei Stunden vor dem Jahreswechsel ein prächtiges Feuerwerk, gab „Horror-Clown Donald Trampel“ und der „Afd in Mecklenburg-Vorpolen“, dem „stinkendenden VW“, der „ausgemergelten Merkel“ und dem „zerstäuberten“ Stoiber im Bayrischen Wald Zunder und hielt temperamentvoll Rückblick auf die 3 222 240 Sekunden des Jahres 2016, dessen letzte 10 800 Sekunden mit dem musikalischen Start zu „ganz großem Kino“ eingeläutet worden waren.

Die „Angie“, „Perle der Uckermark“, blieb natürlich nicht ungeschoren, Facebook („Das macht nicht dumm. Aber die Dummen lernen sich durch Facebook nun alle kennen“), Edmund Stoiber, die katholische Kirche und FC Bayern-Rückkehrer Uli Hoeness landen mehr oder weniger heftig auf dem Präsentierteller und werden dort Zielscheibe diebischer (Schaden-)Freude des mitfiebernden Publikums, dem schließlich auch ein paar total geniale wie auch deftige, zum Teil wunderbar gesungene Seitenhiebe auf die Obrigkeit der Markgrafenstadt zum perfekten Vergnügen absolut gelegen kamen.

Die „doppelte Haushaltsführung“ von „Spohn Sterntaler“ hatte es Reinhold Fetscher angetan. Und die „unendliche Uehlin-Areal-Geschichte“, eine – so Fetscher – „moderne Form der Friedensbewegung: Ruinen schaffen ohne Waffen.“ Positiv wertet der Kabarettist den Kampf von Henning Uhlichs „flotten Fegern“ der Agendagruppe „Sauber und Sicher“ gegen „Wildpinkler“ und „Klugscheißer“ im Städtli, das Abschneiden von Deutschlands schönster Bestatterin, der Haslerin Tatjana Greiner, die er „zur Schutzpatronin des Zentralklinikums Erdmannshöhle“ erhob, die dazu beitragen könnte, den Kampf um den Standort, den „Sturm auf die Bazille“, zu entscheiden.

Zum Thema Windkraft fletschte Festscher mal wieder die Zähne, machte aus dem Rathaus, der „Casa Blanca“, die „Käschuchi vo Schopfe“, in der Räte statt Milch zu trinken „Quark“ reden und die Bürger sehen, welch gequirlter Käse dabei oft herauskommt. Mit der Folge, die gesungen wurde: „Atemlos, tonnenschwer durch die Nacht werden Windräder gebracht…“.

Im Musterländle macht derweil Mister Kretschmann „die Grünen so schwarz, dass selbst die Kanzlerin rot wird“. Seine Kollegen in Bund und Land kratzen inzwischen nicht an ihren Diäten, sondern versuchen, das Rentenproblem durch die Kürzung der Grünphasen an Ampeln das Renter- / Rentenproblem in den Griff zu bekommen, „mein lieber Schavan“.

Die Bastlerin am „Schlabbitur“, Kämpferin für „alleinverziehende Mütter mit Kindern der Flegelstufe 3“ und „sexuelle Vielfalt im Bildungsplan“ durfte in der Aufzählung prominenter Opfer tiefgründigen Kabaretts natürlich ebenso wenig fehlen wie die „Flinten-Uschi von der Leyen“ oder die deutschen Porschefahrer, die sich für schuldlos am Treibhauseffekt halten, weil sie nicht einen Baum kennen, der wegen eines Porschefahrers eingegangen ist, aber über 100 angeben könnten, „die nicht mehr leben, weil auf ihrem Weg durch die Lande irgendwo ein Baum stand.“