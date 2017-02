Schopfheim (ma). Wie weit dürfen Parkplätze von einem Bauvorhaben entfernt liegen, damit sie noch zum eingeforderten Stellplatznachweis gehören? Diese Frage trieb die Stadträte bei der Sitzung des Bauausschusses um.

Hintergrund war ein Bauantrag, der an der Ecke Stettiner- / Karlsbader Straße ein neues Mehrfamilienwohnhaus mit sieben Wohnungen und Tiefgarage vorsieht. Das Vorhaben war schon mehrfach als Voranfrage im Gremium diskutiert worden. Der Bauherr muss elf Stellplätze nachweisen, so will es die Satzung der Stadt.

Neun davon sollen in der geplanten Tiefgarage des neuen Wohngebäudes (drei Vollgeschosse, ein Attikageschoss, eine Penthouse-Wohnung, Flachdach) untergebracht werden.

Zwei Stellplätze indes sollen auf einem anderen Grundstück, das sich in der Stettiner Straße befindet, hergestellt werden. Das rief Artur Cremans auf den Plan. Der SPD-Fraktionsvorsitzende fragte eher rhetorisch, ob diese beiden Parkplätze angenommen würden oder ob stattdessen auf näher liegenden öffentlichen Parkplätzen geparkt werde. Das Angebot besagter zweier Stellplätze sei doch wohl eine „Farce“.

Das empfand auch Freie Wähler-Stadtrat Karlheinz Markstahler so. Die beiden Parkplätze, um die es gehe, lägen nach seinen Abmessungen nicht - wie von der Verwaltung behauptet - rund 60 Meter, sondern 170 Meter vom neuen Wohnhaus entfernt. „Diese Stellplätze werden sicherlich nie genutzt“, so Markstahler, der sein Einvernehmen zum Bauantrag verweigerte. Die Baugröße sei im Verhältnis zur Grundstücksgröße nicht stimmig, das Vorhaben zu wuchtig, der Abstand zu den beiden Parkplätzen zu weit. Das Landratsamt solle entscheiden, er stimme jedenfalls dagegen.

Bürgermeister Nitz wies darauf hin, dass das Vorhaben planungsrechtlich zulässig sei. Die Stellplatzfrage sei „unglücklich“, aber rechtlich machbar. Andreas Kiefer (Unabhängige) machte zudem auf die Notwendigkeit von Wohnungsbau in der Stadt aufmerksam. „Und wenn die Baurechtsbehörde ihr Okay gibt, dann ist das okay.“

Thomas Gsell (SPD) wies darauf hin, dass der Ausschuss schon mehrheitlich beschlossen habe, was besprochen worden sei. „Mehr Wohnungen bauen als Parkplätze - wollen wir das grundsätzlich?“, fragte der sachkundige Bürger Andi Gsell. „Es wurde größer gebaut als die zulässige Zahl an Stellplätzen.“

Bürgermeister Nitz sagte abschließend, der Bauherr habe den Vorteil beziehungsweise den „Luxus“, ein anderes Grundstück zu besitzen, auf dem er nicht benötigten Platz als Stellfläche ausweisen könne. So werde dem geforderten Stellplatznachweis Rechnung getragen.

Bei einer Gegenstimme erteilte der Bauausschuss sein Einvernehmen zum Bauantrag.