Schopfheim „Die Buntheit macht es aus“

Schopfheim (gar). „Nehmt einander an“, lautete das Motto des ökumenischen Gottesdiensts am Michaelsfest, das aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der Stadtkirche ebenda gefeiert wurde.

Martin Schmitthenner und Pfarrer Michael Latzel zelebrierten zusammen die Liturgie. Musikalisch wurde sie vom katholischen Kirchenchor und von der Kantorei Schopfheim unter der Leitung von Andreas Mölder und Christoph Bogon gestaltet. Letzterer begleitete auch an der Orgel.

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“ Dazu predigten die beiden Pfarrer auch. Latzel betonte, wie aktuell dieser Satz auch heute noch sei, zum einen politisch, „da gewisse politische Akteure meinen, im gegenseitigen Schlechtreden und in der eigenen Abschottung läge heilbringende Zukunft“, so Latzel, aber auch im konfessionellen Miteinander. Die Buntheit mache es aus, sowohl in der eigenen Konfession als auch bei den Unterschieden zur anderen Konfession. Diese Buntheit wurde auch anhand einer Karte gezeigt, die jeder Gläubige, der am Gottesdienst teilnahm, bekam. Hierauf ging Schmitthenner genauer ein, zum einen auf die Papierkette der Menschen, die zu sehen ist, zum anderen auf die unterschiedlichen Farben der Karte. Gleichzeitig war auf der Karte noch ein dreistimmiger Kanon, den es zu singen gab. „Ich brauche immer andere, um Kanon singen zu können“, so Schmitthenner, der auf das Gemeinsame einging, darauf, dass die Menschen nicht allein bleiben können. Das könne aber auch zu Verwirrungen führen. Um dies zu zeigen, wollte er den Kanon mal anders singen lassen: Die unterschiedlichen Farbhintergründe bildeten je zusammen eine Stimme (drei Stimmen insgesamt). Gleich wie es gesungen wurde, es sollte zu Gottes Lob gesungen werden.

Dieser Kanon klang dann so gut, dass selbst die Anwesenden zum Teil erstaunt waren. So konnte das Singen dieses Kanons gut die Einheit in der Verschiedenheit zeigen.

Nach der Liturgie konnte man noch für den Arbeitskreis Integration spenden.