Schopfheim „Die Deutschen sind ein lustiges Volk“

Schopfheim (hjh). „Roken is Dodelijk“, scherzte Kaya Yanar über die Sprache der holländischen Nachbarn, von denen einige beim Gastspiel des türkischstämmigen Comedian aus dem hessischen Frankfurt unter der Flagge von „Karoevents“ in Schopfheims guter Stube sitzen und sich zusammen mit Türken, Albanern, Italienern, Schweizern, Polen, Philippines und Deutschen krank lachen darüber, dass sie und ihre Marotten, Eigenheiten, Sitten und Gebräuche zwei Stunden lang oder besser kurz non-stop auf den Arm genommen werden. Es sei eine lustige Sprache, die der Holländer, sagte Kaya Yanar, der seit über 40 Jahren in Deutschland lebt, Deutschland und die Deutschen lustig findet und die komplette Multi-Kulti-Gesellschaft liebt, wie er ab und an versichert an diesem Abend unterm Kupferdach, an dem zweimal 45 Minuten quietschvergnügtes Lachen „zum Preis von einem Mal“ zu haben sind.

Sie war „ausverkauft“, die One-Man-Show des „bodenständigen“ Typen, den „die Liebe“ vor sechs Jahren in die Schweiz verschlug.

Vom Zürichsee aus hat er trotz seiner vielen Reisen, seiner Freundin und den beiden Katzen, mit denen er zusammenlebt, die nötige Distanz und wohl auch die Zeit, den „Planet Deutschland“ unter die Lupe zu nehmen und zur Erkenntnis zu gelangen: „In den 40 Jahren in Deutschland war ich immer der Türke. Als ich in die Schweiz auswanderte, wurde ich Deutscher.“ Und von den Bergen rund um den Zürichsee herum „geerdet und viel ruhiger“, wie in einem Interview mit ihm zu lesen ist. Aber daran dürften die paar hundert Fans in der Stadthalle zunächst berechtigte Zweifel gehabt haben. Dieser Typ mit der großen, nie stillstehenden Klappe ist vielleicht „geerdet“, aber ganz sicher nicht „ruhig“.

„Das kann der gar nicht“, lachte einer der restlos begeisterten Zuschauer, der den Auftritt Kaya Yanars zusammen mit allen anderen mit rhythmischem Beifall honorierte und sicherlich total entspannt den Heimweg antrat, weil Lachen als eine gute Medizin gilt. Und von der gab es reichlich, nachdem klargestellt war, dass nur die Alemannen alemannisch reden, dass Textpassagen aus dem „Herrn der Ringe“ auf bayrisch urkomisch klingen und sächsisch nicht der Lieblingsdialekt der Schopfheimer ist.

„Die Deutschen mit ihren urigen Dialekten, ihren Tugenden und ihren Unarten sind ein lustiges Volk“, behauptete Yanar und machte seine These an einem Gesetzestext fest, der sagt: „Wenn ein Beamter während seiner Dienstreise stirbt, ist die Dienstreise damit beendet.“ Den Beweis dafür, dass die Deutschen mit ihren drei Religionen „katholisch, evangelisch und Fußball“ ein lustiges Völkchen sind, sah der Comedian nicht zuletzt in der Tatsache begründet: „Ihr gebt einem Türken Geld dafür, dass er euch sagt, ihr seid lustig.“ Ein weiterer Gag, mit dem Kaya Yanar, wie er sagt, „auf den Bauch zielt, den Zeitgeist dabei aber nicht vernachlässigt.“