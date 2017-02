Schopfheim (wm). Die Erreichbarkeit der neuen Zentralklinik war eines der wichtigsten Themen bei der rund zweistündigen Diskussionsrunde bei der Bürgerinformation.

Gerhard Baumann nannte die Gewichtung bei der Erreichbarkeit der drei Standorte „nicht überzeugend“. Nicht der 15-Minuten-Radius sei wichtig, sondern jener mit 30 beziehungsweise 45 Minuten. „Die langen Distanzen entscheiden über Leben und Tod“, betonte er.

„Das richtige Maß für die Erreichbarkeit sind 30 Minuten“, erklärte auch Unabhängige-Kreisrat Fritz Lenz.

das Fehlen einer Gesamtkostenaufstellung in der Matrix. Allein bei den Grundstückspreisen sei das Lörracher Angebot um zehn Millionen Euro teurer als das Schopfheimer.

SPD-Kreisrat Artur Cremans stellte fest, dass das Schopfheimer Grundstück über ideale Verkehrsanbindungen verfüge. „Ich vermisse diesbezüglich die Rote Karte für Lörrach“, sagte er.

Dass die Kosten für die umfangreichen Verkehrserschließungsmaßnahmen in Lörrach in der Matrix nicht auftauchen, rechtfertigte Erster Landesbaemter Ulrich Hoehler damit, diese Investitionen seien derzeit „nicht existent“.

Wenn man die Erreichbarkeit der drei Standorte richtig bewerte, gab Wolfgang Lenz zu Protokoll, „gehört die Zentralklinik nach Schopfheim“. Wer den Ausführungen Hoehlers folge, komme nur zu einem Schluss: „Schopfheim kann machen was es will, es wird ihm immer was in den Weg gelegt“.

„Wir brauchen keine Zentralklinik, wir brauchen gute Krankenhäuser“, erklärte Ernes Barnet.

Klaus Strütt wollte wissen. ob das Landratsamt bei der Bewertung der Kläranlagen „wider besseres Wissen“ handle. Die Verbandskläranlage in Steinen sei auf 100 000 Einwohnergleichwerte ausgelegt und könne die Abwässer einer Zentralklinik „ohne weiteres“ verkraften. Für das Ausscheiden von Medikantenrückständen bräuchten sowohl die Anlage in Steinen als auch jene im Bändlegrund eine neue Stufe.

Anita Grether bedauerte, dass die Matrix „keine neutrale Bewertung“ darstelle. Sie wies darauf hin, dass das Lörracher Grundstück in der Erdbebenzone vier liege und deshalb deutlich höhere Baukosten zu erwarten seien. „Der Erdbebenproblematik und der Folgeabschätzung gehen wir noch nach“, versprach Sabine Bommel von Andree Consult.

SPD-Kreisrat Herbert Baier mahnte, die Kreisräte seien der ganzen Kreisbevölkerung verpflichtet. Das obere und das Kleine Wiesental seien im Übrigen „nicht der Nabel des ländlichen Raums“. Es gelte, die „regionale Brille abzusetzen“.

Martin Bühler, Bürgermeister von Hausen, zeigte sich zufrieden, dass Schopfheim die Rote Karte wegen der Wasserschutzzone wohl los ist. Damit mache das Grundstück in der Matrix einen „Riesensatz“ nach vorne.

Hans Viardot lobte den Einsatz von Bürgermeister Christof Nitz. Gleichzeitig attestierte er Ulrich Hoehler, „in vielen Worten“ zu Lörrach zu tendieren und gegen Schopfheim zu agieren. Er appellierte an den Kreistag, „objektiv und sauber zu diskutieren, sich für den besten Standort einzusetzen und an den ländlichen Raum zu denken.‘

Rainer Strittmatter erinnerte an Mülldeponie und Tierseuchenzentrum, die seinerzeit „zentral bei uns“ anzusiedeln waren. „Entscheiden Sie bei der Zentralklinik ebenso – das Zentrum ist hier, nicht in Lörrach“.

Landrätin Marion Dammann versicherte, es gehe nicht darum, „Schopfheim etwas wegzunehmen“. Sie versprach, alle Kosten für die drei Grundstücke zu ermitteln und kündigte zugleich an, auch die Angaben zu den Kläranlagen noch einmal hinterfragen zu lassen.