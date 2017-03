Schopfheim Die lyrische Ernte der letzten Jahre

Von Jürgen Scharf

„Ich bin im Wiesental zuhause, im südlichen Schwarzwald. In Hausen im Wiesental, dem Hebeldorf. Habe mich mit meiner Familie hier niedergelassen. Johann Peter Hebel als Nachbar, keine schlechte Adresse!“ So erklärt Wernfried Hübschmann seinen „dauernden Aufenthalt“ im Wiesental – ein Wink, dass der Dichter die Absicht hat, hierzubleiben.

Schopfheim. Ist deswegen das Wiesental seine Heimat? Er zögert. Das Wort Heimat ist für ihn irgendwie zu groß, zu sehr besetzt. Und doch: Er schätze und liebe Hebel, sagt der Lyriker, der soeben den Band „Wiesentalgedichte“ herausgebracht hat. Er werde hier heimisch und sei zur Ruhe gekommen, erfährt man in dem poetischen Essay, der den Gedichtband abschließt. Darin macht sich Hübschmann philosophische Gedanken über Heimat, Herkunft und Wohnen.

Seine neuen Wiesentalgedichte sind, wie man im Klappentext nachlesen kann, „keine präzise Wanderkarte für den Lauf der Wiese von ihrer Quelle am Feldberg bis zur Mündung am Rhein“. Die Texte sind vielmehr eine Art von Welt- und Naturbetrachtung, philosophische Reflexion und Begegnung mit einzelnen Orten – in einer Sprache voller Musikalität und Bildhaftigkeit.

Natürlich speisen sich diese Bilder vom Wiesental selber. Es sind Assoziationen, Aspekte, Gedanken, die lyrische Ernte der letzten Jahre, die mit der Landschaft verbunden ist.

Hübschmann hat sich wandernd der Gegend angenähert. Als Dichter ist man im Gespräch mit der Landschaft, daher hat er immer etwas zum Aufschreiben dabei. Unterwegs notiert er sich manches, denn die Landschaft ist für ihn „wunderbar und inspirierend“. Somit ist der Ausgangspunkt für die Gedichte die Naturbeobachtung. Die Natur, sagt Hübschmann selber, ist der größte Lehrmeister, für Künstler, Musiker und Lyriker.

Da es für jeden Autor einige wenige Themen gibt, die er immer wieder aufgreift, so finden sich in dieser Anthologie, beginnend mit „Wiesental, morgens“ über „Rümmelesbühl“, „Hohe Möhr“, „Die Mündung der Wiese“ bis zum „Hausener Winter“ und dem „Nachtbild im Januar“ klassische Themen von Tod und Liebe. Auffallend: Es gibt zwar ein „Alemannisches Nachtbild“, darin findet sich aber kein alemannisches Wort.

Der Gedichtband ist in vier Kapitel unterteilt, die den vier Jahreszeiten entsprechen: eine verblüffend einfache Lösung. Die 50 Gedichte sind klangvoll und flüssig zu lesen. Hübschmann ist jemand, der aus dem Klang kommt, dem Hören, der durch das Ohr die Welt hereinlässt. Manche Verse sind sehr liedhaft, ihre Musikalität liegt im End- oder Binnenreim.

Wer die vorigen vier Gedichtbände des Lyrikers kennt, wird erstaunt sein über die im einen oder anderen Fall lockere, leichte, auch mal augenzwinkernde und witzige Sprache der neuen Wiesentalgedichte. Sie sind zugänglich und anschaulich, was sich auch über das Metrum und den Reim erschließt – ein Angebot für den Leser.

Mit diesen Wiesentalgedichten legt Wernfried Hübschmann ein schönes Buch vor für alle, nicht nur für solche, die in der Dichtung tief verwurzelt sind. Zur Auflockerung dienen die Fotografien von Konrad Grund, die nicht illustrativ sind, sondern eigenständig danebenstehen.

In dem angefügten Essay lehnt sich Hübschmann mit weiteren Themen aus dem Fenster, was persönliche und biografische Zusammenhänge betrifft. Sein Verständnis über Heimat entwickelt er vor dem Hintergrund, dass er ein Kind von Heimatvertriebenen ist. Und dieses für ihn immer wichtiger werdende Herkunftsthema beschäftigt ihn sehr, auch in dieser Abhandlung.

Vielleicht war aber nicht nur die Arbeit an dem Essay, sondern der südliche Schwarzwald, der Hebelort und der Reiz der Wiesentalgedichte eine Gelegenheit für Hübschmann, sich selber neu zu verorten.

Wernfried Hübschmann, 1958 in Regensburg geboren, lebt seit 2009 mit seiner Familie in Hausen im Wiesental. Der Lyriker und Essayist arbeitet als Coach, Mediator und Sprecher und veröffentlicht Kolumnen in Zeitschriften. Zuletzt kam eine Gedichtband-Trilogie heraus. Die neuen „Wiesentalgedichte“ sowie der Essay „Dauernder Aufenthalt. Über Heimat, Herkunft und Wohnen“ mit Fotos von Konrad Grund erscheinen im Drey-Verlag, 116 Seiten, 17 Euro.