Die Brüder Grimm würden, wenn sie könnten, im Grab rotieren, Großeltern im Tross von Enkeln dürften sich am Montag in der Stadthalle in Erinnerung an das „Aschenputtel“ ihrer eigenen Kindheit die Haare gerauft haben.

Schopfheim. Aber das Jungvolk – und um das alleine ging es bei dem Musical, das vom Theater „Liberi“ inszeniert und unterm Kupferdach aufgeführt wurde – war restlos begeistert von der modernen Form eines uralten Märchens um böse Stiefmütter, futterneidische Schwestern und ein Mädchen, das sich aus der Asche erhebt und an der Seite eines waschechten Prinzen den Königsthron erklimmt.

Minutenlang dröhnte der Beifall, tönten „Bravo“- und „Juchhuh“-Rufe unterm Kupferdach. Regisseur Helge Fedders Team, „Aschenputtel“ Leah Bukatsch, „Prinz“ Markus Peters, „Stiefmutter“ (und „Koch“) Isabel Flössel, „König“ (und „Knecht“) Stefan Peters, die „Stiefschwester“ Mareike Heyen und nicht zuletzt Elisa Pappe als „Fee“, „Magd“ und „Diener“, hatte mit seiner Interpretation eines Märchen-Klassikers voll ins Schwarze getroffen.

„Reich mir die Hand. Ich geb dir meine hier. Stück für Stück – rein ins Glück“, wurde gesungen. Und das war denn auch gleich ein gutes Stück der Handlung, aber auch einer wichtigen Botschaft: „Wenn du das Glück suchst, wirst du es finden: glaube daran!“

Zauberhaftes Happy End

Ein Traum, der dem Stieftöchterchen am elterlichen Hof darüber hinweg hilft, die Demütigungen, denen es ausgesetzt ist, zu ertragen und unerschütterlich seinen Weg zu gehen, auf dem es von einer guten Fee und gurrenden Tauben bis zum zauberhaften Happy End begleitet wird.

Produzent Lars Arend hält an seiner Auffassung von „unendlicher Kraft alter Märchen“ fest, glaubt an „Liebe und Träume und an schicksalhafte Wendungen“ im Leben der Figuren, die er aus seiner Schatztruhe hebt. „Unsere Märchenfiguren entspringen einerseits einer fantastischen Welt, stehen aber auch als selbstbewusste und fröhliche Gesellen so im Hier und Jetzt, dass Kinder sich mit ihnen identifizieren können“, sagt er und betont, dass in seinen Produktionen düsteren und furchteinflößenden Gruselmonstern die Zähne gezogen werden, weil „wir wollen, dass Kinder ab vier Jahren das Theater mit einem guten Gefühl verlassen.“

Das war auch in Schopfheim so. Die Stiefmutter tyrannisiert Aschenputtel quasi mit angezogener Handbremse, der König bei Hofe rappt und richtet zum Ball die Gardinen höchstselbst.

Leah Bukatsch, das Aschenputtel, liest zwischen den Textzeilen des modernen Märchens, in dem sie am Ende aus der Asche steigen darf, gleich mehrere Botschaften: Zum einen findet sie die Geschichte als Beispiel dafür, „dass auch schlechte Vorzeichen zum Guten führen können, dass man auch in dunklen Zeiten täglich Neuem begegnen“ könne und dass durch „Glauben und innere Kraft“ sich vielleicht nicht alles, aber doch vieles zum Guten wendet.“ Und sie deutet in ihrer Rolle an, dass positive Charaktereigenschaften, offenes und mutiges Auftreten“ mehr sein kann als oberflächliche Schönheit und Materialismus.

Glaube an das Gute

Die Jüngsten im Saal dürften diese Weisheiten noch einigermaßen unberührt gelassen haben. Sie fanden aber sicht- und hörbar die Gesänge schön, bekamen glänzende Augen allein schon wegen der tollen Roben, die über das Parkett schwebten. Und sie hoben vielleicht auch ein wenig ab mit Aschenputtel und ihrem Prinzen, als die sangen: „Flieg mit mir weg und halte meine Hand bitte fest. Lach und tanz mit und halte mich fest, bis wir nichts mehr sind – nur noch Luft“.