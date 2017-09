Schopfheim „Die riesige Rüstküche  ist ein Gewinn“

Von Petra Martin

Möbel werden hereingeschleppt, Regale eingeräumt, die Wasserzufuhr wird überprüft, Mitarbeiter besprechen letzte Details - im ehemaligen Stadthallenrestaurant herrscht wieder Leben. Denn am kommenden Mittwoch, 4. Oktober, öffnet dort der Tafelladen seine Pforten.

Schopfheim. Im einstigen „Markgrafen“ ist mit dem Umzug des Tafelladens vom Lus in die Innenstadt eine wichtige Einrichtung beheimatet - hier erhalten Menschen in Not Unterstützung.

„Der Umzug ist eine ziemliche logistische Leistung“, verdeutlichte Brigitte Leisinger, eine der drei Vorsitzenden, gestern bei einem Pressegespräch. Heinz Strütt, ebenfalls Vorsitzender, habe schon vor einem Vierteljahr mit der Planung der Abläufe und der Möblierung im neuen Domizil begonnen. „Wo kommen die Regale hin, wo der Bäckerstand?“ Das waren nur zwei von zahlreichen Fragen, die geklärt werden mussten.

Glücklich kann sich der Tafelladen schätzen, weil er vom Wiechser Bureladen eine Obst- und Gemüsetheke erhielt; von einer anderen Firma gab es eine Büroausstattung. Im Gastraum des „Markgrafen“, wo einst gut gespeist wurde, ist jetzt ein Ort entstanden, in dem Lebensmittel an Bedürftige abgegeben werden. Derzeit ist der Tafelladen wegen des Umzugs indes geschlossen.

Trotz der immensen Arbeit, die das dreiköpfige Vorstandsteam mit Brigitte Leisinger, Heinz Strütt und Josef Brunner mit seinem Team leistet, überwiegt die Vorfreude auf das Arbeiten in den neuen Räumen. Mit 250 Quadratmetern habe der Tafelladen viel mehr Platz als im Lus, betont Brigitte Leisinger. „Die riesige Rüstküche ist ein Gewinn.“

Außerdem gibt es in der einstigen Gaststättenküche Tisch und Stühle für die Pausen der Mitarbeiter. Vorhanden sind zudem zwei Kühlräume, ein Lager für haltbare Lebensmittel, Kunden-WCs und eine Spülküche für die Kisten, in denen die Lebensmittel transportiert werden. Darüber hinaus stehen der Tafel vier Kellerräume zur Verfügung, so dass auch der Kleiderverkauf in größerem Rahmen als bislang stattfinden kann. Auch ein Büro ist enthalten; dort werden künftig die Besprechungen abgehalten.

Das größere Domizil kann die Tafel gut brauchen. Fast 5300 Einkäufe wurden dort von Januar bis August getätigt. Beliefert wird zudem die Ausgabestelle in Wehr von der Caritas Bad Säckingen, sowie die in Schönau. Durch Kontakte zur Schweizer Tafel erhält der Tafelladen auch Schweizer Waren, die bei Bedarf auch an die Tafeln in Lörrach oder Rheinfelden abgegeben werden. Ein junger Bundesfreiwilligendienstler aus dem Kleinen Wiesental kümmert sich um die Zollformalitäten. „Alle profitieren von unseren Kontakten“, so Brigitte Leisinger.

Insgesamt sorgt ein Team von 65 Personen dafür, dass der Betrieb funktioniert, davon 55 im Laden- und Fahrerbereich - alle ehrenamtlich. Drei Hartz IV-Leute, die vom Jobcenter 1,50 Euro erhielten, seien mit von der Partie. Ladenleiter Bernt Hasler ist indes hauptamtlich beschäftigt. Die drei Vorsitzenden, alle Rentner, arbeiten ehrenamtlich, aber „wie in einem Halbtagsjob“. Beim Umzug haben viele Mitarbeiter freiwillig ihre Hilfe angeboten.

Ohne den Tafelladen, der jetzt ins Zentrum zieht, würden viel mehr Menschen noch weiter in die Armut rutschen. Durchschnittlich 7,40 Euro kostet der Einkauf bei einem ursprünglichen Warenwert von 40 bis 75 Euro. „Wir nehmen zehn bis 20 Prozent weniger“, erläutert Brigitte Leisinger. Dabei kann nicht jeder Berechtigte einkaufen so viel er will: Wer wie viel bekommt, ist streng reglementiert.

Familien mit sieben Kindern oder alleinstehende Hartz IV-Empfänger seien auf günstige Einkäufe angewiesen. Ebenso alleinstehende Rentner. „Hier gibt es eine versteckte Armut“, berichtet Brigitte Leisinger. „Ältere Menschen tun sich am schwersten, hierher zu kommen.“ Doch bei einer Rente von 700 oder 900 Euro kommt man nicht weit. Wer einen Berechtigungsschein hat, kann im Tafelladen einkaufen.

Die Stadt sei der Tafel bei der Miete entgegengekommen, berichtet Brigitte Leisinger. Die Tafel zahle dieselbe Miete wie im Lus. „Wir hoffen, dass die Betriebskosten trotz größerer Räume nicht wesentlich höher sind.“ Dankbar ist die Tafel immer für Unterstützung und für ihre Sponsoren.

Die Tafel wurde 2004 gegründet, 2005 eröffnete der Tafelladen im Lus. Nach dem Umzug in den früheren „Markgrafen“ bei der Stadthalle ist am Mittwoch, 4. Oktober, Neueröffnung. Die Öffnungszeiten sind: Montag von 14 bis 16 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 12 bis 14 Uhr. Wer die Tafel unterstützen will, zum Beispiel mit Lebensmitteln oder Spenden, oder mitarbeiten will (Fahrer werden besonders gesucht), kann sich im Tafelladen melden. Infos auch auf der Homepage unter www.schopfheimer-tafel.de