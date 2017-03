Schopfheim „Die rote Karte gebührt Lörrach“

Nachrichten-Ticker

16:44 Goodbye Britain: May startet den Brexit

London - Als erstes Mitglied in der Geschichte der Europäischen Union hat Großbritannien offiziell den Austritt aus der Gemeinschaft erklärt. Neun Monate nach dem Brexit-Votum übergab der britische Botschafter Tim Barrow in Brüssel das Austrittgesuch persönlich an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Nur Minuten später betonte Premierministerin Theresa May vor dem Parlament in London, ihr Land wolle auch künftig eine "besondere Partnerschaft" mit der EU. Nun beginnen zweijährige Trennungsverhandlungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel bedauerte den Antrag Großbritanniens zutiefst.

16:31 Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0748

Frankfurt/Main - Der Kurs des Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0748 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9304 Euro.

16:30 Umstellung auf DVB-T2 "wie geplant und ohne Probleme"

Berlin - Für das Antennenfernsehen in Deutschland ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. In der vergangenen Nacht wurde der terrestrische Empfang auf den neuen Standard DVB-T2 umgestellt. Es sei alles planmäßig gelaufen, sagte Franz Schulz, der als Technikchef des verantwortlichen Plattformbetreibers Media Broadcast den technischen Ablauf begleitet hat. Nach den Informationen von Media Broadcast ist es nach der Umstellung nicht zu schwarzen Bildschirmen gekommen. Ab 12 Uhr Mittag sollten die Kunden für den Empfang einen Sendersuchlauf an ihren Fernsehern starten.

16:28 Mehr als 20 Hinweise zur 100-Kilo-Goldmünze - Keine heiße Spur

Berlin - Die bei einem Millionencoup gestohlene 100-Kilo-Goldmünze aus Berlin bleibt weiter spurlos verschwunden. Die Polizei fragt jetzt in einem Zeugenaufruf, ob irgendjemandem "größere Goldmengen gegebenenfalls in ungewöhnlicher Form" angeboten wurden. Zum spektakulären Diebstahl waren bis heute mehr als 20 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Bisher sei aber keine heiße Spur dabei, sagte eine Polizeisprecherin. Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag die Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Bode-Museum entwendet. Sie hat einen geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro.

15:32 Michelle Müntefering auf türkischer Geheimdienst-Liste

Berlin - Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering steht laut einem Medienbericht auf der Namensliste des türkischen Geheimdienstes MIT. Die Sozialdemokratin sei in der Rubrik "Machtzentren und Nichtregierungsorganisationen" mit angeblich "guten Beziehungen" zur Gülen-Bewegung aufgeführt, berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Das Innenministerium hatte nur bestätigt, dass ein Mitglied des Bundestags und eine weitere Politikerin auf der Liste stünden. Bei der zweiten Person soll es sich um eine CDU-Politikerin aus dem Berliner Abgeordnetenhaus handeln.