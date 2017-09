Schopfheim „Die Schweizer sind schneller“

Schopfheim (ma). Kritik an der Dauersperre beim Bahnübergang in Gündenhausen übte SPD-Fraktionsvorsitzender Artur Cremans bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dass der Bahnübergang in der Hohe-Flum-Straße für zwei Rohre von April bis Ende September gesperrt ist, sei unglaublich. Die Schweizer hätten in dieser Zeit drei Kilometer am Gotthardtunnel gebaut. Das geplante Fertigstellungsdatum ist, wie berichtet, der 29. September.