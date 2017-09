Schopfheim Die unglaubliche Entfaltung eines Blechblasinstruments

Schopfheim (gd). Ein höchst ungewöhnliches Konzert erfreute am Wochenende die Besucher in der Pfarrkirche St. Bernhard. Denn wo erlebt man denn die Kombination Bass-Tuba mit Orgel?

So etwas ermöglichten Organist und Kantor Andreas Mölder und der Hobby-Musiker und Tuba-Spieler Klemens Karle, der eigentlich hauptberuflich als Malermeister tätig ist, aber seit Jahrzehnten in Orchestern als Tuba-Solist auftritt.

Von den acht Kompositionen erklangen die ersten fünf von der Empore herab, wobei Andreas Mölder die aus Oberharmersbach stammende Franz-Winterhalter-Orgel kongenial spielte. Mit der von Walter Hilgers bearbeiteten Sonate C-Dur von Georg Friedrich Händel bewies der Solo-Tubist Klemens Karle aus St.Ulrich, dass eine Bass-Tuba sich - bei entsprechendem bläserischem Können - wahrhaftig als Solo-Instrument bewähren kann.

Der Tubist entfaltete sein Instrument als Melodie-Instrument, das mal klangvoll getragen, mal virtuos artikulierend den barock-sonoren Glanz entfalten kann.

Aber auch in dem im 20. Jahrhundert von Arild Plau komponierten Concerto für Tuba und Orgel faszinierte Klemens Karle mit kontrastreichen Sätzen, die nach rezitativischem Prolog zur traurig-melancholischer Melodie hinüberwechselten. Nach dem vom Organisten allein gespielten Concerto in a-Moll, BWV 593, das Joh. Sebastian Bach nach Vivaldis Opus III, Nr. 8 bearbeitete, erklang ein dreisätziges „Barockes Konzert“ des vor zehn Jahren verstorbenen Theodor Hlouschek, das Karle nach dynamisch agierendem ersten und tenoral-tragendem Klang im zweiten Satz mit einem virtuos gespielten dritten Satz beendete.

Die von Noel Rawsthorne, geboren 1929, für Orgelsolo geschriebene „Hornpipe Humoresque“ ließ eine fröhlich-verspielte schottisch-irische Melodie erklingen, bevor die beiden Musiker in den Chorraum nach unten wechselten.

Da stellte Klemens Karle noch einmal die außerordentliche Vielfalt der Tuba unter Beweis, als er - begleitet von Andreas Mölder am Keyboard - „Variations in Olden Style“ von Thomas Stevens (geboren 1938) und „Ordner Seg“ (=It´ll be allright“ für Tuba und Klavier von Oystein Baadsvik (geboren 1966 in Trondheim) virtuos blies. Den glorreichen Abschluss bildete der „Norwegische Tanz Nr. 1“ des Norwegers Edvard Grieg - ein furioses Finale.