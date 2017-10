Schopfheim „Dieser Standort ist der richtige“

Von Anja Bertsch

Großes Gewusel, jede Menge Glückwünsche und dicke Dankeschöns in alle Richtungen bestimmten die Atmosphäre bei der offiziellen Einweihung der neuen Langenauer Kindertagesstätte (Kita) am Samstag.

Schopfheim-Langenau. Angelika Keil zeigte sich als Leiterin der Langenauer Kita beim Festakt in der proppenvollen Halle glücklich über das neue Gebäude, das in Rekordzeit Gestalt angenommen hat. Wie alle folgenden Redner hob die Kindergartenleiterin die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor.

Bürgermeister Christof Nitz überbrachte die besten Einzugswünsche von Verwaltung und Gemeinderat. Neben den Freudenbekundungen ließ Nitz in seiner Ansprache auch die holprige Vorgeschichte des neuen Kindergartengebäudes nicht unerwähnt: Der vom Schopfheimer Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig beschlossene Standort der Kita direkt neben der Schule war in Langenau teils harsch kritisiert worden. Der Kritik am Standort hielt Nitz entgegen, dass die enge Verzahnung von Kindergarten und Schule im Sinne des geplanten „Bildungshauses“ explizit gewünscht sei. „Deshalb“, so Nitz, „ist dieser Standort der einzig richtige“.

Die Stadt könne stolz auf diesen neuen Kindergarten wie überhaupt auf ihre Kindergartenlandschaft sein, schlug Nitz den Bogen zur allgemeinen Zielrichtung der Stadt in Sachen Kindergarten und Schulen: Neben Waldkindergarten- und Naturspielgruppe sei die neue Kita in Langenau die dritte Kindergartenerweiterung, die in Schopfheim im laufenden Jahr eingeweiht werde – ein Zeichen dafür, dass die Stadt Betreuung und Bildung von Kindern und Schülern als wichtige Aufgabe begreife und dafür viele Millionen in die Hand nimmt. Knapp 1,4 Millionen Euro waren′es für die neue Kita in Langenau.

Fachbereichsleiter Jürgen Sänger bezeichnete den zackigen Ablauf des gesamten Projektes als „sensationell“, und auch Architekt Thomas Kuri zeigte sich beeindruckt davon, wie harmonisch die Zusammenarbeit auf der Baustelle abgelaufen sei. Voll Anerkennung äußerte sich Kuri über Kita-Leiterin Angelika Keil, die das Projekt mit immensem Engagement verfolgt habe. Im Baustoff überwiegend aus heimischem Holz, in der Gebäudetechnik energetisch auf höchstem Effizienzstandard, sei das Gebäude konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, betonte Kuri. Im Namen die Firma „Kuri Holzbau“ überbrachte Christian Nolte Glückwünsche; die Handwerker hatten, so hatte Angelika Keil zuvor hervorgehoben, nicht allein fachliche Kompetenz, sondern auch ein großes Herz und jede Menge Geduld für die Neugier der Kinder in Sachen Bauarbeiten bewiesen.

Im Namen des Fördervereins gratulierte Petra Hintner zu einem „sehr gelungenen Projekt“. Elternbeirat Martin Brutschin schloss sich an, erinnerte jedoch zugleich daran, dass es bis zum eigentlichen Ziel „Bildungshaus“ noch ein ordentlicher Weg sei. Er hoffe, dass das bis hierher vorgelegte Tempo bei den weiteren Schritten - Sanierung der Grundschule etwa, oder Schaffung gemeinsamer Räume für gemeinsame Projekte - beibehalten werde. Grundsätzlich tue es Projekten gut, wenn alle beteiligten Gruppen in die Planung einbezogen würden, so Brutschin mit Blick auf die Missstimmungen, die es beim aktuellen Projekt gegeben hatte.

Der erste Akt der Eröffnungsfeier hatte Kindergartengängern gehört: „Herzlich willkommen, schön, dass du da bist“, hatten sie den Gästen als vereinter Chor von der Bühne aus entgegengeschmettert, bevor sie mit einer Tanzchoreografie die Bühne zum Beben brachten. Auch nach ihrem offiziellen Auftritt – während des reden-gesättigten Festaktes – machten die Kleinen mit lebendigem Gewusel deutlich, dass sie die Hautpersonen der Veranstaltung waren. Nach der offiziellen Eröffnung in der Festhalle verlagerte sich das Gedränge nach nebenan in die Kita: Zahlreiche Festbesucher - vor allem auch die großen - nutzen die Chance, sich die neuen Räume mitsamt nett in Szene gesetztem Spielinventar anzuschauen.