Von Hans-Jürgen Hege

Auf ein „relativ ruhiges Jahr“ blickte der Gesangverein bei seiner Hauptversammlung am Freitag in der Hülschematthalle zurück.

Schopfheim-Eichen. So jedenfalls beurteilte der alte und neue Vorsitzende Achim Hottinger die zwölf Monate, die dem Jahr 2015 folgten, in dem der beliebte Gesangverein mit seinem gemischten Chor, dem Männerchor und dem einzig mit Mädchen besetzten „Lollipop-Chor“ (neue Leiterin: Agnes Waibel) mit einem Riesenaufwand seinen 150sten Geburtstag feierte.

Rückblick: Die Stationen dieses ruhigen Jahres aufzuzählen überließ Hottinger seiner Tochter Franziska Lay. Aber auch die Schriftführerin hatte in diesem Jahr einen eher ruhigen Job, denn auch sie fand, hinter ihr und ihren Sangesfreunden liege ein Jahr, das trotz Auftritten in Eichsel, in Maulburg, im Flüchtlingsheim Fahrnau, beim Fest der Kulturen auf dem Pflughof oder einem Chorausflug ins Elsaß, beim Weinfest in Hüsingen, im Advent und schließlich beim Silvestergottesdienst „nit so uffregend wie ammig“ gewesen sei.

Finanzen: Dass es Kassierer Wolfgang Eckert bei diesem für Eichener Verhältnisse etwas aufgeräumten Programm trotzdem schaffte, den Kassenprüfer Julius Wasmer („Wolfgang hat dank einer Superarbeit die schwarze Null mit einem kleinen Plus geschafft“) zu beeindrucken, liegt nach Eckerts Meinung an den spendierfreudigen Spendern und an den gestiegenen Mitgliederzahlen, die der Gesangverein entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend zu verzeichnen hatte, was nicht zuletzt Bürgermeister Christof Nitz begeisterte.

Grußwort: Nitz freute sich, zu Gast bei einem Verein zu sein, der „nicht einfach so vor sich hindümpelt, sondern nach vorne marschiert“. Der Gesangverein habe das kulturelle Leben in der Stadt „unglaublich“ bereichert, „und dafür herzlichen Dank“, sagte Nitz. Den Dank der Vertreter der Stadt will Dirigent Dieter Waibel wohl jetzt schon fürs nächste Jahr sichern. Das „kulturelle Leben“ will er schon am Muttertag mit einer Wanderung „ins Grüne“ bereichern. Dieter Waibel wurde nach 30 aktiven Dirigentenjahren in Diensten der Eichener Chöre zum Ehrendirigenten ernannt.

Ausblick: Ausruhen wollen sich die Waibels auf ihren Lorbeeren nicht. Anita Waibel plant eine Operette und will den Fans im März 2018 mit der „Blume von Hawaii“ laut Ehemann Dieter „etwas Herzerfrischendes“ servieren, wofür es viel Beifall gab. Und ihrem Dirigenten gratulierten sie zur Ernennung zum Ehrendirigenten mit stehenden Ovationen.

Wahlen: Nicht nur Achim Hottinger wurde einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Auch Schriftführerin Franziska Lay, Aktivbeisitzer Uwe Fuhrmann und Frauenvertreterin Kristina Lozancic wurden mit einer 100-Prozent-Quote in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Amt ist Passivbeisitzer Rudi Wasmer. Und Manuela Wetzel soll das Vorstandsteam künftig als Bindeglied zwischen Friedrich-Ebert-Schule und Gesangverein die guten Kontakte weiter pflegen, die Dieter Waibel bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr geknüpft hatte.

Probenbesuch: Wie immer mit einem guten Tröpfchen belohnt wurden die eifrigsten Sängerinnen und Sänger. Dreimal gefehlt haben im Jahr 2016 Elfriede Strub, Ursula Netsch, Wolfgang Eckert und Bernhard Greiner. Dieter Waibel war zweimal nicht mit von der Partie, Christa Klemm, Susanne Schaubhut, Anneliese Reatz, Sabine Wirsch, Simone Schaubhut und Walter Schaubhut fehlten lediglich einmal. Und ein Vorbild in jeder Beziehung war mal wieder der erste Vorsitzende Achim Hottinger, der bei allen Proben und Auftritten dabei gewesen ist.

Ehrungen: Für 20 aktive Jahre im Gesangverein ehrte Achim Hottinger die Chormitglieder Manuela Wetzel, Wolfgang Eckert und Christian Zimara. 30 Jahre singt Rolf Eichin mit. Damit hat der so etwas wie die „Schallmauer“ erreicht, nach deren Überwindung die Ehrenmitgliedschaft verliehen wird. Dieses Kunststück schaffte nicht zuletzt auch Dirigent Dieter Waibel, der nun auch als Ehrendirigent in seinem Gesangverein weiter musikalische Verantwortung trägt.