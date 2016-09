Schopfheim. Die Freibadsaison 2016 der DLRG-Ortsgruppe Schopfheim geht mit der Schließung des Schopfheimer Freibades zu Ende. Die beliebten Schwimmkurse beziehungsweise Wassergewöhnungseinheiten wurden von 50 Mädchen und Buben besucht. Hierbei konnten 15 Seepferdchen vergeben werden.

Das deutsche Jugend- und Schwimmabzeichen wurde in der Saison 2016 33-mal in Bronze, 22-mal in Silber und dreimal in Gold verliehen. Weiterhin gab es 16 Rettungsscheine in Bronze und 17 Rettungsscheine in Silber.

Der goldene Rettungsschein konnte 2016 nicht erworben werden. Die Trainingseinheiten dazu gehen im Winter im Hallenbad Maulburg weiter, so dass 2017 eventuell Gold im Ortsgruppenhaus der DLRG ansteht.

Die DLRG Schopfheim unterstützte den Schwimmbadbetreiber mit 240 Wachdienststunden. Dabei wurden vier Erste-Hilfe-Leistungen im Bereich kleinerer Verletzungen erbracht.

Vier aktive Mitglieder von Schopfheim waren in den Sommermonaten zudem beim „Zentralen Rettungsdienst Küste“ an der Ostsee am Timmendorfer Strand zur Unterstützung der dortigen Kollegen im Einsatz. Neue Erfahrungen und andere Eindrücke konnten der Ortsgruppe weitergegeben werden.

Den vierten Klassen der Grundschule Fahrnau wurde einmal in der Woche mit großem Erfolg Schwimmunterricht erteilt.

Bei der Friedrich-Ebert-Schule wurden mit den Lehrern drei Projekttage für Rettungsscheine veranstaltet, die Scheine wurden mit Erfolg verliehen.