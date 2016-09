22:15 Gewinnzahlen Eurojackpot

21:46 Seehofer: Ich möchte den Erfolg der Union - Aber hart in der Sache

Schwarzenfeld - Trotz des Disputs mit Kanzlerin Angela Merkel über die Flüchtlingspolitik setzt CSU-Chef Horst Seehofer fest auf die Einigkeit der Union im Bundestagswahljahr. Die schwierige Situation mit der Schwesterpartei solle aufgelöst werden, sagte er nach Teilnehmerangaben auf einer CSU-Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Die Union sei sein Leben. "Und ich möchte den Erfolg dieser Union." Unberührt von der teils heftigen Oppositionskritik beschloss die CSU am Abend ihren umstrittenen Forderungskatalog für die Zuwanderungspolitik.

21:44 1,8 Millionen Tickets für Paralympics verkauft

Rio de Janeiro - Das Interesse an den Paralympics in Rio de Janeiro nimmt weiter zu. Zuletzt waren 1,8 Millionen der 2,4 Millionen vorhandenen Eintrittskarten verkauft. Das teilte das Organisationskomitee mit. Für diesen Samstag gingen allein für Veranstaltungen im Olympia-Park Barra 167 000 Tickets über den Ladentisch. Ein Sprecher führte den Anstieg der Verkaufszahlen unter anderem darauf zurück, dass viele Menschen nicht bei den Olympischen Spielen waren und nun ihre zweite Chancen ergreifen, die Sportstätten zu sehen.

20:49 Terroranschlag in Paris vereitelt - Frauen von Terrormiliz gesteuert

Paris - Die französischen Behörden haben einen neuen Terroranschlag vereitelt. Das sagte Präsident François Hollande beim Südeuropa-Gipfel in Athen. "Eine Gruppe wurde zerstört, aber es gibt andere", fügte er hinzu. Laut Ermittlern und Medienberichten drohte der Anschlag in Paris. Zuvor waren drei radikalisierte Frauen südlich der Hauptstadt festgenommen worden. "Ein terroristisches Kommando mit jungen Frauen wurde zerschlagen", bilanzierte der Pariser Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins. Sie seien von der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien gesteuert worden.