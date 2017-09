Schopfheim Drastisches Minus für die CDU

Das war ein Déjà-vu-Erlebnis: Wie 2013 gelang es der Stadt nicht, bis Redaktionsschluss um 22.30 Uhr die Wahl bis zum Gesamtergebnis auszuzählen. Waren es vor vier Jahren nur 17 von 18 Bezirken, die ausgezählt waren, waren am gestrigen Sonntag nur 23 von 24 Wahlbezirken bis Redaktionsschluss ausgezählt. In einem Wahlbezirk in der Friedrich-Ebert-Schule gab es Probleme, so dass am späten Abend nochmal ganz vorne ausgezählt werden musste.

Schopfheim (ma). Nach dem vorläufigen Ergebnis, also nach der Auszählung von 23 Wahlbezirken, kam die CDU auf 35,9 Prozent bei den Erst- und auf 30,7 Prozent bei den Zweitstimmen - was trotz stärkster Kraft Verluste von mehr als acht Prozentpunkte bedeutet. 2013 war die CDU bei den Erststimmen auf 44,6 und bei den Zweitstimmen auf 38,5 Prozent gekommen.

Die SPD holte bei den Erststimmen 22,8 Prozent und bei den Zweitstimmen 19,2 Prozent. Sie waren vor vier Jahren auf 25,7 bei den Erst- und 22,8 Prozent bei den Zweitstimmen gekommen. Drittstärkste Kraft wurden in Schopfheim die Grünen. Sie erreichten bei den Erststimmen nach der Auszählung von 23 Wahlbezirken 17,2 Prozent und bei den Zweitstimmen 17,3 Prozent. 2013 war es 15,1 und 15,7 Prozent gewesen, das heißt, hier erfolgte bei den Zweitstimmen ein Plus. Viertstärkste Kraft wurde die AfD, die auf 10,6 Prozent bei den Erst- und auf 11,2 Prozent bei den Zweitstimmen kam. Ihr stärkstes Ergebnis holte die AfD in Raitbach, wo sie auf 13,4 Prozent bei den Erststimmen kam. In Enkenstein erzielte die AfD mit 6,7 Prozent bei den Erststimmen ihren schwächsten Wert.

Die FDP erreichte nach der Auszählung von 23 Wahlbezirken 6,8 Prozent und bei den Zweitstimmen 9,7 Prozent und fuhr damit ein ganz dickes Plus ein, denn vor vier Jahren war sie auf 1,9 und 4,7 Prozent gekommen. Die Linke kam auf 5,3 Prozent bei den Erst- und sieben Prozent bei den Zweitstimmen. Zum Vergleich: 2013 hatte sie 4,5 beziehungsweise 5,9 Prozent erzielt. Die Wahlbeteiligung stieg enorm. 2013 hatte sie bei 69 Prozent gelegen, gestern waren es nach der Auszählung von 23 Wahlbezirken 75,4 Prozent.

23 von 24 Wahlbezirken:

Erststimmen

Schuster (CDU): 35,9%

Zickenheiner (Grüne): 17,2 %

Hoffmann (SPD): 22,8%

Hoffmann (FDP): 6,8%

Trunz (Linke): 5,3%

Fuhl (AfD): 10,6%

Zweitstimmen

CDU: 30,7%

Grüne: 17,3%

SPD: 19,2%

FDP: 9,7%

Linke: 6,9%

AfD: 11,2%