Schopfheim (jab). Als Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat zeigte sich Heidi Malnati beim Jahresabschlusshock der CDU zufrieden mit dem Gang der Dinge in der Schopfheimer Kommunalpolitik: „Es war extrem viel los in der Stadt, und unsere politische Bilanz kann sich sehen lassen“, erklärte Malnati.

In zwei Klausurtagungen habe sich der Gemeinderat mit dem Leitbild beschäftigt, das die Zukunft der Stadt steuere – freilich „unter den Bedingungen unserer finanziellen Möglichkeiten.“ Gerade die Finanzen und die nötigen Sparmaßnahmen werden einiges an Kopfzerbrechen bereiten, erwartet Malnati. Mit dem Bau des FES-Campus „laden wir uns einen Schuldenberg auf“, räumte Malnati ein – „aber auch unsere Zukunft.“

Als weitere große Projekte stünden derzeit der Neubau der Halle in Wiechs, die Kita in Langenau und der Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Dammweg an; letzterer werde so konzipiert, dass die Umnutzung in Sozialwohnungen möglich ist.

Aufatmen sei in Sachen Uehlin-Areal angesagt. Nachdem der Investorenvertrag endlich unter Dach und Fach ist, würden die Neugestaltung des Areals und der Ausbau der Scheffelstraße alsbald Gestalt annehmen. Zu hoffen sei auch, dass die beiden alten Uehlin-Häuser mit einem neuen Besitzer „ein Schmuckstück im Stadtbild werden.“ Das Gesicht Schopfheims werde sich stark verändern, prophezeite Malnati mit Blick auf die zahlreichen Wohnbauprojekte, etwa im Eisweiher, auf dem Rietschle-Grundstück in der Roggenbachstraße und auf dem Vogelbachareal. Angesichts der starken Nachfrage nach Wohnraum seien diese Schritte unumgänglich. Erleichtert zeigte sich Malnati darüber, dass sich in Sachen Oberfeld-Sportheim Lösungen abzeichneten, so dass eine Befriedung der Konflikte zu erwarten sei. Ein dickes Lob gab es für das Engagement der Agendagruppen.

Nachdrücklich stellte sich Malnati hinter die Bewerbung der Stadt Schopfheim als Standort für das neue Zentralklinikum des Kreises aus. Als Dauerthemen jetzt und in Zukunft nannte Malnati die Stichworte Energie, Klima und Umwelt. „Fortschritt hat wenig mit Geschwindigkeit zu tun, aber sehr viel mit Richtung“, erklärte die Fraktionsvorsitzende in diesem Zusammenhang.

Mit Blick auf die Zusammenarbeit in Gemeinderat und Verwaltung mahnte Malnati, sachlich und fair zu bleiben – „draufbolzen bringt einfach nix.“

Über den Rückblick von Bürgermeister Christof Nitz werden wir noch berichten.