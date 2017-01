Schopfheim. Am Wochenende kam es in der Stadt zu drei Autoaufbrüchen. Zwischen 22 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag brachen Unbekannte in der Bannmattstraße ein Auto auf. Der Täter schlug die hintere, linke Scheibe eines geparkten Autos ein und stahl laut Polizeibericht aus dem Inneren zwei Arztkoffer sowie einen Aktenkoffer und ein paar Wanderschuhe. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Zwischen 22.50 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag schlug ein Unbekannter in der Georg-Ühlin-Straße an einem VW Polo die Beifahrerscheibe ein und entwendete aus dem Wagen eine schwarze Umhängetasche der Marke „Vaude“ mit Schulbüchern und Schulartikeln. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

In der Johann-Sutter-Straße schlugen Täter zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 0.30 Uhr am Sonntag zudem an einem schwarzen VW Passat die Scheibe der Beifahrertüre ein und stahlen eine Handtasche. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Tel. 07622 / 666 980 entgegen.