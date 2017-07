Schopfheim Dreimal Meister in Folge

Schopfheim-Langenau. Ein Traum wurde Wirklichkeit: Die Herren 50 des Tennisclubs Langenau wurden ohne Punktverlust Meister in der ersten Bezirksliga und steigen damit in die Oberliga auf.

Es ist bereits der dritte Meistertitel in Folge für die Mannschaft. In der Saison 2015 sicherte sich die neu formierte Herren 50-Mannschaft den Titel in der ersten Bezirksklasse, im vergangenen Jahr siegte sie souverän in der zweiten Bezirksliga.

In den vergangenen drei Spielzeiten gewannen die Herren 50 alle 18 Medenspiele ohne jeglichen Punktverlust. Auch in diesem Jahr gab es wieder nur Siege.

Der neuerliche Triumph samt Aufstieg ist laut Pressemitteilung des TC auf eine geschlossene Mannschaftsleistung und kontinuierliche Arbeit mit dem Trainer Mariusz Barucki zurückzuführen.

Nach dem letzten Spiel gab es für die Spieler denn auch einiges zu feiern.