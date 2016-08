21:53 Dutzende Tote nach Angriffen der Türkei auf Kurden in Nordsyrien

21:50 Unwetter über Hamburg - Feuerwehr rückt zu etwa 140 Einsätzen aus

21:49 Museen in Italien spenden Einnahmen für Wiederaufbau nach Erdbeben

Rom - Die staatlichen Museen in Italien spenden ihre Einnahmen vom Sonntag für den Wiederaufbau nach dem fatalen Erdbeben. Es seien etwa doppelt so viele Besucher gekommen, wie an einem normalen Wochenende Ende August, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Kulturminister Dario Franceschini bedankte sich und sprach von einem wunderbaren Tag der Solidarität. An der Aktion nahmen sowohl so bekannte Museen und Sehenswürdigkeiten wie die Uffizien in Florenz, das Kolosseum in Rom und die Ausgrabungsstätte in Pompeji als auch kleinere regionale Museen teil.