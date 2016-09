Schopfheim (os). Die Modellfluggruppe beteiligte sich nach längerer Pause wieder am Ferienprogramm. 15 Kinder bekamen auf dem schön gelegenen Modellflugplatz auf dem Dinkelberg einen spannenden Nachmittag geboten. Vorsitzender Andreas Schindler und sein Team führten die Gäste über die Anlage mit ihrer großen Start- und Landefläche und dem Vereinsheim. Dort zeigten die Gastgeber den Kindern, wie Modellflieger funktionieren, vom kleinen Anfängermodell bis hin zum düsengetriebenen Brummer. Die neugierigen Kinder erfuhren auch, dass die Aktiven des Vereins ihre Flugzeuge selbst bauen, entweder nach eigenen Plänen oder aber als Bausätze. Die Modellflieger lassen diese nicht nur auf dem heimischen Platz in die Luft steigen, sondern nehmen damit auch an Modellflugtagen im Dreiländereck teil. Dann durften die Kinder selbst einen so genannten „Wurfgleiter“ basteln und fliegen lassen. Weitere Geschicklichkeitsspiele sorgten für Kurzweil, als Sieger durfte sich der zwölfjährige Finley Greiner feiern lassen. Preise gab es für alle Teilnehmer, und natürlich fehlte am Ende der fünf Stunden auch eine Flugvorführung nicht, an der auch einige Mitglieder der achtköpfigen Jugendgruppe des Vereins teilnahmen. „Sie sind eifrig bei der Sache und werden nach Kräften unterstützt. Gerne könnt ihr auch dazu kommen“, sagte Andreas Schindler beim Abschied zu den Kindern. Der Vorsitzende ist erreichbar unter Tel. 07673/8489 oder 0174/6974019 sowie www.mfg-schopfheim.de.