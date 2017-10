Schopfheim Ein bisschen Muskelkater darf auch sein

Von Monika Weber

Das Familiensportfest der TSG sollte Spaß an der Bewegung vermitteln und die Sportarten des Vereins vorstellen. Und das hat hervorragend geklappt. Alle zehn Abteilungen beteiligten sich an der Premiere, bei der es in zwei Hallen richtig rund ging.

Schopfheim. Die Übungen an den zehn Stationen waren so konzipiert, dass jeder mitmachen konnte, aber auch so, dass sie für jeden eine Herausforderung darstellten. Etwas Muskelkater durfte dennoch dabei herauskommen. Ältester Teilnehmer war der 88-jährige Herbert Trost, die zweijährige Nathalie war nicht die Einzige in der jüngsten Altersklasse.

Acht Abteilungen waren in der Vicemooshalle präsent. Bei der Turnabteilung konnte man sich am Schwebebalken probieren oder Klimmzüge an der Reckstange machen. Die Variante mit Bodenkontakt in Liegestellung war zwar auch anstrengend, aber für jeden zu schaffen. Seilspringen vorwärts und rückwärts und je nach Können in der Anzahl unterschiedlich konnte man beim Lauftreff.

Die Badminton-Abteilung hatte zwei Netze aufgebaut. Dabei galt es, den gefiederten Ball auf eine Matte auf der anderen Netzseite zu schlagen.

Bei der Judoabteilung, die demnächst Sophia Mannsbart zur Weltmeisterschaft entsendet, gab es eine Sprungübung über die Bank. Angreifer abwehren war die Aufgabe beim Eskrima. Einen weiteren Parcours, bei dem es auf Konzentration und Kraft ankam, hatte die Karate-Abteilung aufgebaut.

Etwas schwieriger war es für die Schwimmer und Schneesportler, ihren Sport zu präsentieren. Aber auch ohne Schnee konnte man einen Slalomlauf und ohne Wasser ein spezielles Techniktraining zur Armkräftigung absolvieren.

TSG-Vorsitzende Hella Pflüger bot am Massagepoint kostenlose Massagen an, bei denen sie um freiwillige Spenden bat. Insgesamt kamen bei dieser Aktion 126 Euro zusammen, die dem evangelischen Kinderhaus im Lus zugute kommen.

In der Halle des THG waren die Basketballer und die jüngste TSG-Abteilung, die Kobu-Jitsu-Sportler aktiv. Im kombinierten Basketball-Dribbel- und Zielparcours konnte man Schnelligkeit und Treffsicherheit beweisen. Über Hindernisse springen und gekonnt abrollen war die Aufgabe beim Kobu-Jitsu.

Jeder Teilnehmer, der alle zehn Stationen durchlaufen hatte, bekam eine Medaille und konnte mit seinem Anmeldezettel an der abschließenden Tombola mit 30 Preisen teilnehmen.

Bernard Lozancic, Leiter des Organisationskomitees, zeigte sich zufrieden über den regen Besuch. Viele Familien mit Kindern waren gekommen. 122 vollständig ausgefüllte Anmeldezettel landeten anschließend in der Lostrommel, so dass man bei der TSG von mindestens 150 Teilnehmern ausgeht, die zumindest einen Teil der Stationen absolviert oder gezielt spezielle Abteilungen angesteuert hatten. Etwa die Hälfte davon waren Nichtmitglieder, die den Tag genutzt hatten, um sich über die Sportarten und Trainingszeiten zu informieren.

Nummer

, .