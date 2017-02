„Das ist ein ganz normales Café – hier ist jeder willkommen“. Stefan Schmidt, Leiter des Georg-Reinhardt-Hauses, umschreibt mit diesen Worten den einladenden Charakter von „Georgs Café“.

Schopfheim . Die gastronomische Einrichtung im Erdgeschoss des Pflegeheimes ist von ihrer Konzeption her mehr als eine Cafeteria nur für Bewohner und deren Angehörige. Seit einem Jahr betreibt das Pflegeheim die gastronomische Einrichtung unter dem Namen „Georgs Café in Eigenregie, zuvor war es als „Café Kontakt“ verpachtet.

Mit „Georgs Café“ will sich die Pflegeeinrichtung bewusst nach außen öffnen und die Bewohner des unmittelbaren Umfeldes sowie der ganzen Stadt ins Hause holen. Mit Erfolg. „Die Resonanz ist sehr gut, darüber sind wir froh“, so Stefan Schmidt. Mittlerweile habe das Café regelrechte Stammkunden von außerhalb und sogar den einen oder anderen Stammtisch.

Das ist für die Heimleitung Ansporn genug, das Café noch stärker nach außen zu öffnen. Seit vergangenen Herbst bietet die Einrichtung zweimal in der Woche (Dienstag und Donnerstag jeweils von 12 bis 13.30 Uhr) einen Mittagstisch zu moderaten Preisen an, der jedermann zur Verfügung steht (am besten nach Anmeldung einen Tag zuvor unter Tel. 07622/3900-12). Vor allem bei Firmen und Schulen in der Nachbarschaft stoße dieses Angebot auf großes Interesse, berichtet Stefan Schmidt.

Die Speisen und die Kuchen stammen fast ausschließlich aus eigener Herstellung. Das Fleisch liefern zwei örtliche Metzgereien frisch ins Haus.

Als Café-Leiterin kümmert sich Gisela Kittelmann zusammen mit drei Mitarbeitern um das Wohl ihrer Gäste. Sie arbeitet bereits seit 19 Jahren im Georg-Reinhardt-Haus, unter anderem auch in der Küche, und legt Wert auf eine gemütliche Atmosphäre und nette Dekoration mit frischen Blumen auf den Tischen.

„Georgs Café“ steht auch für Vereins- oder Familienfeiern zu Verfügung, nach Vereinbarung auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. „30 bis 40 Personen kriegen wir problemlos unter“, so Heimleiter Fritz Schmidt.

Mit dem Mittagstisch wolle das Heim besonders auch die Senioren aus dem benachbarten Quartier ansprechen, erklärt der Einrichtungsleiter. Es gebe auch schon Überlegungen, für diese Gäste einen Fahrservice mit dem hauseignen Kleinbus einzurichten. Für die Zukunft sei zudem ein „Tanztee“ im Gespräch. Das Café ist geöffnet von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr, am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr (Montag ist Ruhetag).

Weitere Informationen: info@grh-schopfheim.de