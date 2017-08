Schopfheim Ein Hof in der achten Generation

Unter dem Motto „Wir feiern uns und die Vergangenheit“ lud die Familie Blum zu einem Fest anlässlich der Erbauung ihres Bauernhauses in Schlechtbach vor 250 Jahren ein.

Schopfheim-Gersbach (sut). Das Gebäude an der Kreisstraße nach Gersbach ist mit seiner Blumenpracht, der prächtigen Linde und dem Bauerngarten ein markanter Blickfang. Erbaut wurde das Anwesen im Jahr 1767 von Jakob Klemm aus Gresgen und seiner Frau Verena, was die Initialien im Türsturz der westlichen Eingangstüre bezeugen.

Der Bauplatz war damals ein abgelegenes Plätzchen Erde, denn die Straße durch Schlechtbach wurde erst 1884 eingeweiht. Vorher führte die Hauptverbindung nach Gersbach von Hasel über Glashüten an der Stegmühle vorbei bis zum heutigen Info-Pavillon. Eine Abzweigung bei der Stegmühle führte nach Schlechtbach.

Die Freilegung der Ruine Stegmühle durch den Hasler Förster Siegbert Locher war für Alfred Blum Anlass, nach den Wurzeln seiner Herkunft und der des Hauses zu forschen.

Um 1839 kaufte Johann Blum den Hof, und so betreibt heute die achte Generation der Blums den Hof. In der Vergangenheit wurde der Hof mehrmals umgestaltet und mit Anbauten versehen. So ersetzten Anfang des 20. Jahrhunderts Ziegel das alte Strohdach, und auch der Küchenherd, der den Kachelofen im Wohnzimmer heizte, erhielt einen Kamin. Der Küchenherd hatte früher noch eine weitere Funktion. Mit dem aufsteigenden Rauch wurde der Speck geräuchert und das Getreide vor Mäusen geschützt. Hiervon zeugen noch heute die schwarzen Balken des Dachstuhles.

1985 modernisierten Alfred und Brigitte Blum, geborene Retzlaff, den Stall. Der Alterssitz wurde 1997 erbaut, so dass heute drei Generationen auf dem Hof wohnen.

Sohn Thomas übernahm 2001 mit Ehefrau Agnes, geborene Matt, den Hof. Dieser war bis 2013 ein Milchbetrieb. Als der Milchpreis in den Keller ging, stellten die

Blums auf Färsenmast für die Direktvermarktung um. So sichert der Betrieb auch die eventuelle Übernahme durch einen Nachfolger.

Derzeit grasen 45 Rinder auf den Weiden ums Haus. Diese Art von Betriebsführung lässt den Nebenerwerbslandwirten mehr Freiraum und ist besser mit der Berufstätigkeit der Betreiber unter einen Hut zu bringen.

Auch die Wasserversorgung der Häuser hat eine Geschichte. So wurde die Brunnstube in der Böschung unterhalb des „Auerhahns“, die den Hof über Jahrhunderte mit Wasser versorgte, 2012 wieder geöffnet. Das Wasser in der Brunnstube ist so klar, dass man bis auf den Grund sehen kann. Der Eingang ist heute mit einem großen Stein verschlossen.

1959 wurde im „Mädle“ oberhalb der Kreisstraße nach Gersbach eine Quelle gefasst, so dass ein WC mit Wasserspülung und fließendes Wasser in der Küche realisiert werden konnte. In den 80er Jahren wurde der Hof an die städtische Wasserversorgung angeschlossen.

Das Hausbrennrecht nehmen die Blums noch in Anspruch, so dass die Familien mit eigenem Schnaps versorgt werden können. Auch die Imkerei ist dem Hof erhalten geblieben. Wurden früher die landwirtschaftlichen Arbeiten mit Ochsen und Kühen erledigt, so erleichterte ab 1957 der erste Traktor die Arbeit.

Doch der Bulldog war nicht nur „Arbeitspferd“, sondern auch Transport- und Ausflugsgefährt. So wurde mit ihm einmal ein Puppenwagen in Hausen abgeholt und eine Ausflugsfahrt ins Naturfreundehaus Gersbach unternommen.

Der Dokumentation von Alfred Blum und Schwiegertochter Agnes, die anlässlich des Haus- und Hoffestes im Juli entstand, sind noch so manch andere Anekdoten zu entnehmen. Dazu gehört auch ein Stammbaum, der bis ins Jahr 1652 zurück reicht.