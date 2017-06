Schopfheim Ein Kaleidoskop der Freundschaft

Jetzt wird’s bunt in Etage eins des Museums: Am Sonntag, 2. Juli, um 14.30 Uhr eröffnet Chefin Ulla Schmid zusammen mit Bürgermeister Christof Nitz die Ausstellung „In Freundschaft verbunden“.

Schopfheim (hjh). Die Ausstellung schmückt die Feierlichkeiten, mit denen die Stadt am gleichen Wochenende gleich zwei partnerschaftliche Jubiläen feiert: 50 Jahre Poligny und 30 Jahre Ronneby.

Die Ausstellung im Museum allerdings dauert nicht nur zwei oder drei Tage. Die spannenden Arbeiten, an denen Schüler der Friedrich-Ebert-Schule (FES) und des THG maßgeblich beteiligt waren, steht Interessenten bis Ende September offen.

Bei einem Pressegespräch stellten Silvia Fricker, die Organisatorin des Jubiläumsfestes, und Museumsleiterin Ulla Schmid das Projekt vor, das es sich zum Ziel gemacht hat, die 50- bzw. 30-jährige Geschichte einer Freundschaft zwischen so unterschiedlichen Städten aus drei Ländern möglichst aussagekräftig abzubilden.

Ulla Schmid kündigte eine „zweigeteilte Ausstellung“ mit „dreisprachiger Projektbeschriftung“ an. Den „ganz großen“ Teil gestalten die Schulen mit den Ergebnissen von einjährigen Projektarbeiten unter Anleitung der Lehrerinnen Astrid Janke (THG) und Karla Steinebrunner (FES).

Teil zwei, den die Museumschefin den Themen „typische Produkte beider Städte“, „Gastgeschenke aus den Jahrzehnten“ sowie „authentische Souvenirs aus den Orten (Blätter, Erde, Holz, Rhododendron-Blüten, Weinblätter und Blätter vom Eichenbaum)“ gewidmet hat, gehört der Stadt, die den Besuchern weitere Hintergründe der Partnerschaften mit Steckbriefen aller Partnerstädte, also auch Dikome und Kleinmachnow, erläutert und die Details dann den Schülern überlässt.

Das THG hat sich der Partnerstadt mit Poligny angenommen. Eine Gruppe war ein paar Tage vor Ort und hat einen Film gedreht, der in der Media-Ecke des Museums laufen wird. Andere haben ihre Aktivitäten auf die 50-jährige Musikgeschichte Polignys konzentriert, und Gruppe drei zeigt Spezialitäten aus Poligny, in Salzteig gefertigt.

Während Astrid Janke von den Arbeiten ihrer Schützlinge erzählte, konnten Ulla Schmid und Silvia Fricker ihre Vorfreude kaum verbergen. „Wir freuen uns riesig auch auf die Überraschungen, die die Schulen zusätzlich ankündigten.“

Also auch von der FES, die mit Schülern in Ronneby war und dort unter Zuhilfenahme des Street-View-Fahrzeugs von Google ganze Straßenzüge festhielt, um daheim dann Gemeinsamkeiten mit Straßen, Plätzen, Gebäuden und Brücken in Schopfheim zu entdecken und diese dann mit Zeichnungen zu dokumentieren.

Eine andere Klasse der FES bastelte Collagen aus Urlaubs-Flyern und Landkarten hier wie dort und versuchte so, die Städtepartnerschaft verbandelt zu präsentieren. Und ein Schülerteam hat, wie Karla Steinebrunner erzählte, aus den Wappen der Städte Diamanten geformt.

Die Rechnung, den beteiligten Schülern den partnerschaftlichen Gedanken nahezubringen und sie so für den Fortbestand der Freundschaften mit Städten in Europa ebenso wie denen in Afrika zu sensibilisieren, scheint aufgegangen.

Insofern dürften Ulla Schmid und Silvia Fricker mit der Vermutung Recht behalten, dass zur Eröffnung der Ausstellung der Platz im Museum „wahrscheinlich nicht ausreicht“ für alle Gäste. Deshalb werde die Feier voraussichtlich in den „Alten Michel“ verlegt.