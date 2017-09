Schopfheim Ein Stahlnetz für den Steilhang

Von Werner Müller

Schluss mit den Felsstürzen: Am Entegast lief im Bereich des Schützenhausweges seit ein paar Wochen eine große Hang­sicherungsaktion.

Schopfheim. Eine Spezialfirma trieb zu diesem Zweck lange Erdanker in das lockere Sandsteingefüge und spannte stabile Netze, die künftig Hangrutsche und Felsstürze verhindern sollen.

Davon gab es in den vergangenen Jahren nämlich mehr als genug. Immer wieder purzelten ganz in der Nähe der Wiesebrücke große Steinbrocken auf den beliebten Waldweg und versperrten den Durchgang – das vorläufig letzte Mal erst Ende 2015.

Die Stadt sah sich daraufhin veranlasst, bei der Hangsicherung buchstäblich Nägel mit Köpfen zu machen. Der Gemeinderat beschloss deshalb, ein grundlegende Sicherung und stellte dafür im Haushalt gut 200 000 Euro zur Verfügung. Ein Fachbüro schlug vor, das verwitterte Material ab der oberen Hangkante mit einem Stahlnetz zu sichern.

„Der Weg ist immerhin einer der Haupterholungsachsen der Schopfheimer“, unterstreicht der städtische Revierförster Helmut Bäckert anlässlich eines Ortstermins die Notwendigkeit der Maßnahme.

Die Sicherung erstreckt sich auf einen etwa 100 Meter langen Abschnitt rechts von der Wiesebrücke. Die Spezialfirma rammte bis zu sechs Meter lange Erdanker in den Hang – insgesamt etwa 230 Stück – und befestigte diese mit einem Spezialzement. Sperren mit Sandsäcken verhinderten, dass giftige Zementreste in die Wiese gelangten.

Über diese tief verankerten Nägel spannt sich jetzt ein engmaschiges und stabiles Stahlnetz, das spezielle Edelstahlplatten sichern und das sich ab der oberen Hangkante etwa sechs Meter nach unten erstreckt.

Nach Angaben von Helmut Bäckert dürften die Arbeiten am Entegast-Steilhang diese Woche abgeschlossen sein. Dann ist der gesperrte Waldweg auch wieder frei für Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer.

Für die Stadt hat die Sicherungsmaßnahme indes noch ein Nachspiel. Stichwort: Mehrkosten. Stellte sich doch heraus, dass eine größere Fläche zu sichern ist, als vorher bekannt war. Dabei handelte es sich nach Angaben der Verwaltung um zusätzlich 312 laufende Meter Bohrungen und 150 Quadratmeter Netzfläche. Zudem verlangte die Naturschutzbehörde, dass die verzinkten Sicherungsplatten an den Erdankern farblich an den roten Sandsteinfels anzugleichen seien.

Das macht unterm Strich eine Kostenerhöhung von knapp 70 000 Euro – oder umgerechnet 32 Prozent. Hinzu kommen noch Mehrkosten von 15 000 Euro, die sich schon bei der Auftragsvergabe aufgrund des Submissionsergebnisses und weiteren Auflagen abgezeichnet hatten.

Da sich der Mehraufwand während der laufenden Bauarbeiten abzeichnete, musste eine kurzfristige Entscheidung her: Entweder die zusätzlichen Kosten genehmigen oder die Maßnahme nur bis zum Aufbrauchen der Vergabesumme in Höhe von 200 000 Euro fertigstellen und den Rest im Jahr 2018 nachfinanzieren.

In einer Eilentscheidung stimmte Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Gsell der Mehrausgabe zu. Das teilt die Verwaltung dem Gemeinderat in der Vorlage zur Sitzung am 11. September mit.