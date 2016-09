„Das Loch, in das man angeblich fällt, habe ich noch nicht gefunden.“ Wenn Bernhard Springmann das sagt, muss es stimmen. Als langjähriger Tiefbauamtsleiter der Stadt kennt er sich mit Gruben und Löchern schließlich aus.

Schopfheim. Insofern ist es glaubhaft, wenn er versichert, dass er das berühmt-berüchtigte Ruhestandsloch noch nicht entdeckt hat. Dabei hatte er dafür zwei Jahre lang Zeit - denn heute kann Springmann, der mit 63 Jahren dem Rathaus adieu sagte, seinen 65. Geburtstag feiern.

Er hat seinen damaligen Entschluss denn auch keine Sekunde bereut. Langeweile kennt er nicht. Als Technischer Berater für den Abwasserzweckverband hält er immer noch Kontakt mit seinem ehemaligen beruflichen Tätigkeitsfeld, als aktives Mitglied der Fasnachtsgesellschaft und der Guggemusik Bättelsäcke, der DLRG und der Kolpingsfamilie kann er seinen Hobbys nach Lust und Laune frönen.

So war die Versuchung, noch einmal, wenn auch befristet, ins Tiefbauamt zurückzukehren, nicht sehr groß. Das Angebot gab es durchaus. Doch Springmann lehnte es ab. „Meine Fahrkarte in den Ruhestand war eine Einfach- und keine Rückfahrkarte“, kann er alle beruhigen. Er sei gleichwohl gerne bereit, bei Fachfragen zu helfen, was hin und wieder auch schon vorgekommen sei.

Ansonsten ist der beneidenswert vitale Ruheständler mit sich total im Reinen. „Ich bin dankbar, dass ich in den 33 Dienstjahren einiges zum Wohl meiner Heimatstadt habe bewegen dürfen“, blickt der gelernte Bauingenieur zufrieden auf seine städtische Laufbahn zurück, die 1980 mit dem Wechsel vom Wasserwirtschaftsamt ins Schopfheimer Rathaus begann. Er wundere sich bisweilen, wie viele Maßnahmen und Projekte er in seiner Amtszeit habe umsetzen können. Unterm Strich, so rechnete er einmal aus, kamen rund 400 Millionen Euro für Investitionen im Untergrund der Stadt zusammen.

Einen Großteil davon verschlang der Hochwasserschutz mit dem Bypass in der Königsberger Straße. In die Ära Springmann fielen indes auch der Umbau der Bahnhof-/Bismarckstraße mit dem Zentralen Omnibusbahnhof oder die Umgestaltung der Innenstadt sowie der Bau mehrerer Kreisverkehre.

Als Tiefbauamtsleiter zeichnete Springmann –­ in der ehemaligen „Kolonie“ geboren und somit ein waschechter Schopfheimer –­ auch für die Trinkwasserversorgung und den Generalverkehrsplan verantwortlich. Dass die Stadt im Abwasserbereich bei der Eigenkontrollverordnung seit vielen Jahren eine Art „Vorreiterrolle“ einnimmt, macht Springmann bis heute stolz.

Bei der Umgehungsstraße B 317 konnte er nach eigenen Worten „maßgebliche Ideen“ mit einbringen, unter anderem bei der Vorplanung für die so genannten Ohren. Unter seiner Obhut standen auch die 96 Brücken im Stadtgebiet, die Sportflächen und – viele Jahre lang – das Freibad. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen obendrein der Winterdienst, die Straßenreinigung, die Straßenbeleuchtung, Gewässer, Feld- und Radwege.

„Pflegeleicht war ich nicht“

Er habe in seiner langen Amtszeit zwei Bürgermeister und zwei Beigeordnete erlebt, „die unterschiedlicher nicht sein konnten“, so der Pensionär. In den letzten Jahren sei es oft schwierig gewesen, „die Zielsetzung für das eigene Handeln herauszufinden“. Doch langjährige Erfahrung und ein „dazugehöriger Entscheidungswille“ hätten ihm dabei sehr geholfen.

„Ich war sicherlich kein pflegeleichter Tiefbauamtsleiter“, räumt der Jubilar ein. Und in den parteipolitischen Wind habe er sein Fähnchen schon gar nicht gehalten. Denn, so Springmann, „es gibt keine CDU-Kanäle oder SPD-Wasserversorgung“.

Ganz abgenabelt von seinem Tiefbau-Metier hat sich Springmann auch nach zwei Jahren Unruhestand noch nicht. So wundert es ihn, dass viele Dinge, die er noch auf den Weg gebracht habe, bis heute nicht realisiert sind. Mit Kopfschütteln quittiert er beispielsweise den Stillstand beim Hochwasserschutz B 518 / Eichen und die Hinhaltetaktik des Regierungspräsidiums.

Keine Frage: Wer noch so viel Anteil an der Stadtpolitik nimmt, muss das Ruhestandsloch nicht fürchten.