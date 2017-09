Schopfheim „Ein Wechselbad der Gefühle“

Von Petra Martin

Weil beim Auszählen in einem Wahlbezirk in der Friedrich-Ebert-Schule der Wurm drin war, ist Schopfheim am Sonntagabend zusammen mit Müllheim das Schlusslicht bei der Auszählung im Wahlkreis gewesen. Dennoch: Wahlleiter Gregor Hodapp ist „im Großen und Ganzen“ zufrieden. „Ich danke allen Wahlhelfern“, betont er.

Schopfheim. Auch wenn es nur um einen einzigen Stimmzettel geht: Das Ergebnis muss stimmen. Wahlleiter Gregor Hodapp fuhr am Sonntagabend in die Ebert-Schule, um den Wahlhelfern eines Wahlbezirks unter die Arme zu greifen. „Am besten ist es, ganz in Ruhe noch einmal von vorne mit dem Zählen anzufangen“, so Hodapp. Das klappte dann auch, und schließlich waren alle 24 Wahlbezirke ausgezählt, das Ergebnis konnte ans Landratsamt weitergegeben werden.

Die Parteien haben indes mit der Ergebnisanalyse begonnen, so auch die CDU, die kräftig an Stimmen einbüßte, aber dennoch ihren Platz als stärkste Kraft behaupten konnte. „Ich gratuliere Armin Schuster zur Wiederwahl und danke den Wählern“, so Ortsverbandsvorsitzende Heidi Malnati zum Abschneiden ihrer Partei in der Markgrafenstadt. Schuster habe es verdient, sein Mandant wieder zu erlangen, er zeige Präsenz, sei zuverlässig, fleißig, und sein beruflicher Hintergrund (Bundespolizei) sei von Vorteil.

Für die CDU-Ortsverbandsvorsitzende war das Ergebnis trotzdem „ein Wechselbad der Gefühle“. Die Stimmenverluste „tun weh.“ Dies gelte auch für das Bundesergebnis. Trotz allem sei die CDU wieder stärkste Kraft geworden und stelle die Kanzlerin. Die CDU müsse nun die Gründe für den Stimmenverlust analysieren. „Wir müssen uns der Probleme der Bürger annehmen.“

Mit „Erschrecken und Sorge“ habe sie das Ergebnis der vielen Protestwähler zur Kenntnis genommen, sagte Heidi Malnati. Trotzdem hoffe sie, dass Deutschland ein starkes europäisches Wirtschaftsland bleibe und die Menschen weiterhin in Frieden und Freiheit leben können.

Deprimiert ist die SPD vom Abschneiden im Bund. „Das Ergebnis insgesamt ist zweifelsohne enttäuschend für die SPD“, so Ortsvereinsvorsitzender Peter Ulrich in einer Stellungnahme. „Es ist daher nur konsequent, wenn wir die Abwahl der großen Koalition akzeptieren und in die Opposition gehen.“

Auch in Schopfheim habe die SPD Wähler verloren - mit zwei Ausnahmen. „In Enkenstein und Raitbach konnten wir relativ zulegen.“ Auch wenn die genaue Analyse der absoluten Zahlen noch gemacht werden müsse, mache dies Mut für die künftige Arbeit. So wie im Bund hätten die Sozialdemokraten auch in Schopfheim eine solide politische Arbeit geleistet. „Unser besonderer Dank gilt Jonas Hoffmann, der ein achtbares Erststimmen-Ergebnis eingefahren hat, auf dem sich aufbauen lässt. Er gehört für uns sicherlich zu der neuen Generation von Politikern, die in der SPD die Zukunft gestalten werden“, so Peter Ulrich.

Das Ergebnis der AfD sei sicherlich auch auf die schwache Opposition der letzten Jahre zurückzuführen. „Und genau das will die SPD ja jetzt ändern, indem sie den Wählerwillen umsetzt und als Oppositionsführer in den Bundestag einzieht, um eine demokratische Alternative zur Regierung zu bilden“, unterstreicht Peter Ulrich. „Die AfD selbst muss inhaltlich gestellt werden, man darf ihr keine Entgleisung unwidersprochen durchgehen lassen.“

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, kommentiert Roland Matzker, neuer Vorsitzender der Grünen, den Wahlausgang in Schopfheim. Die Grünen nähmen wohlwollend zur Kenntnis, dass sie fast zwei Prozentpunkte zugelegt hätten. Die Partei habe keinen progressiven Wahlkampf geführt, doch sei sie an zahlreichen Wahlständen den Bürgern Rede und Antwort gestanden. Kandidat Gerhard Zickenheiner habe einen sehr bürgernahen Wahlkampf geführt, es habe sehr positive Rückmeldungen gegeben.

Die Grünen hätten gezeigt, dass sie die Anliegen der Bürger, darunter sozialer Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sehr ernst nehmen.

Zum Abschneiden der AfD sagte Roland Matzker, die AfD habe Zugewinne, ohne hier einen Wahlkampf gemacht zu haben. Die Zahlen dürften nicht schön geredet werden. Er sei indes froh, so Matzker, dass die große Koalition beendet sei. „Endlich“ werde es einen Wechsel, eine echte politische Auseinandersetzung geben.

Erfreut zeigte sich die FDP Mittleres Wiesental. „Fast fünf Prozent mehr. Das ist ein Wort“, so Vorsitzender Martin Kimmig. Der Zuwachs bei den Zweitsimmen sei darauf begründet, dass die Menschen die FDP im Bundestag sehen wollten. „Das ist ein Trend, der auch in Schopfheim erkennbar war.“

Zudem habe die FDP einen „hervorragenden Kandidaten“ gehabt, so dass es erstmals erfolgreich gelungen sei, eine Steigerung bei den Erstwahlstimmen zu erzielen. Dies sei auf die Person des Kandidaten zurückzuführen. Christoph Hoffmann sei als Bürgermeister von Bad Bellingen und seine Kreisaktivitäten einfach bekannt.

Die FDP sei vor Ort sichtbar gewesen und habe sogar einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Er hoffe, so Kimmig, dass Hoffmann mit Armin Schuster eine noch optimalere Arbeit für die Region erreiche. „Der Wahlkreis kommt gut weg.“