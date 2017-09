Schopfheim Einbrecher in der Waldorfschule

Schopfheim. Die Waldorfschule war in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter schlugen laut Polizeibericht ein Fenster im ersten Obergeschoss der Schule ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäudeinnere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Die Einbrecher richteten jedoch Sachschaden von etwa 1000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622/666980 entgegen.