15:56 Berliner Terroropfer aus Polen in seiner Heimat beigesetzt

Stettin - Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ist im westpolnischen Banie bei Stettin der Lastwagenfahrer Lukasz U. beigesetzt worden. Der 37-Jährige war dem Terroranschlag vor Weihnachten in Berlin zum Opfer gefallen, als der mutmaßliche tunesische Terrorist Anis Amri seinen Lkw entführte und ihn tötete. An dem Trauergottesdienst nahmen außer Angehörigen, Freunden und Kollegen des Toten auch Staatspräsident Andrzej Duda und die Leiterin der Kanzlei von Regierungschefin Beata Szydlo, Beata Kempa, teil.

15:11 IW-Studie: Jedes zehnte Kind unter drei ohne Kita-Platz

Berlin - Etwa jedes zehnte Kind unter drei Jahren bekommt in Deutschland keinen Kita-Platz. Derzeit fehlen bundesweit rund 228 000 Betreuungsplätze, wie aus einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht. Darüber hatte zuerst die "Rheinische Post" berichtet. Demnach finden Eltern von rund 10 Prozent aller Kinder, für die wegen der Erwerbstätigkeit der Eltern ein Bedarf besteht, derzeit keinen Betreuungsplatz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Seit 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind.

15:09 Drei Deutsche sterben auf Yacht - Ursache unklar

Loano - Nach dem Tod von drei Deutschen auf einer brennenden Jacht an der italienischen Mittelmeerküste hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion der Leichen angeordnet. Warum das 22 Meter lange Boot gestern Morgen im Hafen von Loano im Nordwesten des Landes in Brand geriet, ist weiter unklar, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Nach der Polizei in Iserlohn bestätigte auch das Auswärtige Amt, dass bei dem Brand drei Menschen starben und eine Frau überlebte. Die 52-Jährige hatte sich rechtzeitig aus dem brennenden Boot befreien können.