Schopfheim Einbrecher scheitert an Tür

Schopfheim-Fahrnau. In den vergangenen Tagen versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung in der Hegnestraße einzubrechen. Der Eindringling kletterte auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung. Dort versuchte er laut Polizeibericht, die Balkontüre an mehreren Stellen aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der Sicherung der Türe misslang. Der Einbrecher gab sein Vorhaben schließlich auf, hinterließ jedoch einen Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt, der Einbruchsversuch wurde am Mittwochmorgen entdeckt.