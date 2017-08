Schopfheim Einbruch in eine Werkstatt

Schopfheim. Am Samstagnachmittag brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Hohe-Flum-Straße ein. Die Täter hebelten laut Polizeibericht am Gebäude ein Fenster auf und gelangten so in das Büro und die Werkstatt. Dort öffneten sie sämtliche Schubladen und durchwühlten sie nach Wertsachen. Eine Nachbarin wurde gegen 17 Uhr auf den Einbruch aufmerksam. Die Täter fühlten sich gestört und ergriffen die Flucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim entgegen unter Tel. 07622/666980.