Schopfheim. Am Mittwochnachmittag stellten Mitarbeiter eines Elektrogeschäfts in der Feldbergstraße mehrere Bohrlöcher am metallenen Türrahmen des Hintereingangs fest. Laut Polizeimitteilung ist anzunehmen, dass die unfachmännisch ausgeführten Bohrlöcher im Zusammenhang mit einem geplanten Einbruch stehen. Daher bittet die Polizei Schopfheim um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07622 / 666 980.