Schopfheim „Eine Bereicherung für die Innenstadt“

Nachrichten-Ticker

18:02 London will EU-Gesetze loswerden

London - Kurz nach der EU-Austrittserklärung der Briten gibt es schon Ärger - und das gleich an mehreren Fronten. Die Opposition in Großbritannien wittert einen Angriff auf Arbeitnehmerrechte bei Gesetzesplänen der Regierung. EU-Politiker fühlen sich von der britischen Premierministerin Theresa May erpresst. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel mahnte, die Gespräche mit Großbritannien dürften nicht zu einem zerrütteten Verhältnis zu London führen. "Wir müssen Freunde bleiben", sagte er im Bundestag. Gleichzeitig betonte er, es dürfe keinen "Briten-Rabatt" geben.

17:46 Von der Leyen gibt Startschuss für Cyber-Armee

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stellt kommende Woche die neue Cyber-Armee der Bundeswehr in den Dienst. Dafür soll das Kommando Cyber- und Informationsraum am 5. April mit einem feierlichen Appell in Bonn aufgestellt werden. Der militärischen Organisationseinheit sollen etwa 13 500 Soldaten und zivile Mitarbeiter angehören. Die neue Einheit soll nach Darstellung des Verteidigungsministeriums die Informationsnetzwerke, aber auch die Waffensysteme der Bundeswehr schützen, die digital gesteuert werden.

17:44 18-Jähriger attackiert Männer am Freiburger Bahnhof

Freiburg - Ein 18-Jähriger hat am Hauptbahnhof in Freiburg zwei Männer eine Treppe hinuntergestoßen. Anschließend trat er auf seine am Boden liegenden Opfer ein und verletzte einen der Männer so schwer, dass dieser das Bewusstsein verlor, wie die Bundespolizei mitteilte. Die beiden Männer hatten den 18-Jährigen ermahnt, weil er eine Flasche von einer Brücke geworfen hatte. Als sie weitergingen, folgte ihnen der aggressive junge Mann und versetzte einem von beiden einen so heftigen Stoß, dass beide zusammen die Treppe zum Bahnsteig hinunterstürzten. Der 18-Jährige wurde festgenommen.

17:40 Bushido dankt Polizei Buxtehude für Styling-Tipp

Stade - Rapper Bushido hat sich bei der Polizei Buxtehude für Modeberatung auf einem Fahndungsfoto bedankt. Das Phantombild eines Räubers wirkt wie eine Kopie eines Fotos des Musikers, nur dass der Gesuchte eine rote Baseball-Mütze trägt. Bei Instagram schrieb der Rapper: "Danke an die Polizei in Buxtehude für den Style Tipp! Werde mit wahrscheinlich ein rotes Cap demnächst zulegen!"

17:00 Geldstrafe für Mutter von Dschungelcamp-Teilnehmerin

Soltau - Die Mutter von Model und Dschungelcamp-Teilnehmerin Natalie Volk ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Richterin am Amtsgericht Soltau befand sie des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses für schuldig. Sie verurteilte die Angeklagte zu 140 Tagessätzen von jeweils 70 Euro. Die Lehrerin hatte ihre Tochter im Januar 2016 zur RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nach Australien begleitet. Laut Anklage hatte sie sich krankschreiben lassen, nachdem sie zuvor vergeblich einen Antrag auf Beurlaubung vom Unterricht eingereicht hatte.